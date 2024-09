Leyenová: Cílem EU je zajistit pro Ukrajinu 4,5 gigawattů elektřiny

Cílem Evropské unie je letos v zimě zajistit pro Ukrajinu celkem 4,5 gigawattů elektrické energie, oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. EU by tak chtěla pokrýt přes 25 procent potřeb země, která se brání ozbrojené agresi sousedního Ruska a opakovaně čelí leteckým útokům na svou energetickou infrastrukturu.

Šéfka unijní exekutivy rovněž uvedla, že v pátek opět pojede na Ukrajinu, kde se setká s prezidentem Volodymyrem Zelenským.

„Jako přátelé a partneři Ukrajiny musíme dělat vše proto, aby světla na Ukrajině stále svítila a ekonomika i nadále fungovala,“ uvedla von der Leyenová na společné tiskové konferenci se šéfem Mezinárodní agentury pro energii (MAE) Fatihem Birolem. Ukrajina podle ní potřebuje na letošní zimu 17 gigawattů elektrické energie. Energetická infrastruktura je už po řadu měsíců opakovaným cílem ruských vzdušných úderů.

EU nabízí Kyjevu pomoc ve třech oblastech. První jsou opravy energetických zařízení, druhou dovoz elektřiny do země a třetí pak celková stabilizace situace v této oblasti.

„Polovina energetické infrastruktury země byla zničena, což znamená, že země přišla o devět gigawattů kapacity pro výrobu elektřiny,“ uvedla Evropská komise v prohlášení. „Vzhledem k blížící se zimě by nedostatek elektřiny mohl způsobit, že ukrajinské obyvatelstvo nebude mít přístup k základním službám, včetně vytápění a tekoucí vody, což by mělo dopad na mnoho zranitelných lidí. Komise proto dnes navyšuje svou podporu ukrajinskému energetickému sektoru před zimou. Tím se vyřeší okamžité potřeby obyvatelstva a ukrajinský energetický systém bude z dlouhodobého hlediska odolnější,“ dodává dokument EK.

Evropská unie by chtěla pomoci obnovit fungování elektráren na Ukrajině a zároveň do země dodat více energetických zařízení. To by podle von der Leyenové mohlo vést k obnově 2,5 gigawattů elektřiny, což je 15 procent potřeb země. Dále má EU v plánu dovézt na Ukrajinu dva gigawatty elektřiny, což by znamenalo pokrytí dalších 12 procent potřeb. Dohromady tedy 4,5 gigawattů elektrické energie a více než 25 procent potřeb země, která již více než 2,5 roku čelí ruské agresi.

Evropská komise rovněž oznámila, že od začátku ruské invaze Ukrajině poskytla již nejméně dvě miliardy eur (50,1 miliardy korun) na podporu energetické bezpečnosti. „Dnes mohu oznámit, že na letošní zimu dáme k dispozici dodatečnou částku ve výši téměř 160 milionů eur,“ uvedla von der Leyenová. Z těchto financí by mělo 60 milionů eur směřovat na humanitární pomoc, zejména na přístřeší a ohřívače, a přibližně 100 milionů eur by mělo jít na opravy a obnovitelné zdroje. „Těchto 100 milionů eur pochází z výnosů ze zmrazených ruských aktiv v Evropské unie. Je správné, že Rusko platí za zkázu, kterou způsobilo,“ dodala šéfka Evropské komise.