Konspirátoři vylézají z děr. Snaží se přesvědčit internet, že žádná válka není

První výročí ruské invaze na Ukrajinu vyvolalo novou vlnu falešných zpráv na sociálních sítích. Některé příspěvky získaly miliony zhlédnutí. Ve Spojených státech řada pravicových účtů s velkým počtem sledujících zveřejnila sérii ničím nepodložených tvrzení, že celá válka na Ukrajině může být podvod zinscenovaný západními médii a vládami. Mezi uživateli, kteří šířili nejvirálnější tvrzení, byli i ti, kterým v minulosti zakázali Twitter, ale po jeho převzetí Elonem Muskem je pustili zpět, upozornil britský server BBC.

Jedno nepravdivé tvrzení, které na Twitteru i jinde získává na oblibě, naznačovalo, že celá válka mohla být nějak zfalšována. Jako důkaz některé prominentní pravicové účty uváděly, že údajně chybějí záběry z frontové linie. Jeden komentátor si ve virálním příspěvku stěžoval na „nedostatek válečných záběrů” a tvrdil, že „to zavání podvodem”.

Další influencer z Twitteru s 1,4 milionem fanouškům tvrdil, že z války nejsou „žádné záběry” a „žádné aktualizované podrobnosti” o průběhu bojů. Tento příspěvek sdílel bývalý bezpečnostní poradce Bílého domu Michael Flynn, který dodal: „Troufám si na kohokoliv, kdo by tvrdil, že se (autor) mýlí.”

Kreml dál vede i hybridní válku. Na sociálních sítích šíří dezinformace kolem ukrajinské invaze Politika Dezinformační „válka“ pokračuje. Kreml šíří fake news nejenom v Rusku, ale i v zahraničí. Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella je třeba, aby proti tomuto postupu EU aktivně bojovala. Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová přirovnala počínání Moskvy k praktikám Sovětského režimu. Podívejte se na některé ze lží, které se šíří na sociálních sítích. ČTK, pej Přečíst článek

Fake news šíří známé tváře

Válka na Ukrajině je však dobře zdokumentována. Kromě výpovědí očitých svědků existuje dostatek záběrů z frontové linie, které odvysílala BBC a další stanice. BBC také prověřovala nepravdivá tvrzení o některých klíčových událostech konfliktu. Existují rovněž důkazy od vlád a agentur z celého světa, které potvrzují, že válka je skutečná. Sociální sítě byly od samého počátku plné videí se záběry z bojů, z nichž mnohá novináři ověřili jako pravé.

Dva dny po vpádu ruských vojsk obletěly svět záběry výškové obytné budovy v Kyjevě s obrovskou dírou po zásahu raketou. Reportéři na místě podrobně popisovali škody. Nedávno se na sociálních sítích opět rozšířily snímky stejného domu, který byl mezitím opraven a částečně zrekonstruován. Snímky vedly k tvrzení, že buď dům nebyl nikdy zasažen, anebo že celá válka je podvod, protože by nebylo možné opravit budovu během probíhající války.

Pravicový tvůrce podcastů a antivakcinační aktivista, jehož dříve odstraněný účet na Twitteru byl nedávno obnoven, také sdílel toto tvrzení.

Ale i přes pravidelné ruské vzdušné útoky není Kyjev frontovým městem od konce loňského března, kdy se ruské síly stáhly od metropole a jejího okolí, aby se zaměřily na dobytí východu Ukrajiny. Oprava paneláku začala loni v květnu a podrobně o ní informovala ukrajinská média, která i obrazem dokumentovala postup rekonstrukce během léta a podzimu.

Andor Šándor: Ukrajina nikdy nezíská Krym zpět. To by byla třetí světová válka Leaders Před rokem, pár dní po ruské invazi na Ukrajinu, jsme válečnou situaci rozebírali s generálem a bezpečnostním expertem Andorem Šándorem. Tehdy Šándor tvrdil, že Rusové během prvních dnů sice nedosáhli cílených výsledků, nicméně nepředvedli všechno, co dovedou. Za poslední rok toho už předvedli mnohem víc. Zničili ukrajinskou energetickou infrastrukturu, mohutně mobilizovali. Především však ukázali, jak dokážou bez mrknutí oka obětovat tisíce vlastních vojáků. Jaká je podle Šándora situace na bojišti nyní, kdy Rusové podnikají na Donbase rozsáhlou ofenzivu? Dalibor Martínek Přečíst článek

Miliony zhlédnutí zaznamenalo video, které tvrdí, že zachycuje na Ukrajině reportéra, který stojí před vyrovnanými mrtvolami v pytlích. Ale jedno z těl „se hýbe”! A to se bere jako „důkaz”, že mrtvoly sehráli najatí herci, aby podpořili západní příběh o válce na Ukrajině. „Přestaň se hýbat, máš být mrtvý!” hlásal široce sdílený komentář, který si kladl otázku, zda jde o psychologickou operaci k ovlivnění veřejného mínění. S podobnými komentáři sdíleli video další pravicoví influenceři.

„Důkazy” konspirátorů neobstojí

Ale video ve skutečnosti pochází z rakouské televize Österreich 24 a je o klimatickém protestu, který se na začátku loňského února odehrál ve Vídni, tedy ještě před zahájením ruské invaze. Aktivisté v pytlích na mrtvoly chtěli poukázat na nebezpečí emisí uhlíku pro lidský život.

Toto video bylo jako falešné použito dokonce opakovaně. Již dříve se sdílelo na sociálních sítích jako „důkaz”, jak se falšovala úmrtí na covid-19. I tehdy, stejně jako nyní, nebylo tím, za co se vydávalo.

Virálně šířící se snímky a videa, s miliony zhlédnutími, zdánlivě dokazují „náhodné” odhalení „tajného dvojníka” ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten se prý omylem objevil v záběrech polské televize ve stejném oblečení jako prezident Zelenskyj při návštěvě amerického prezidenta Joea Bidena v Kyjevě. Dotyčným „dvojníkem” je ale Zelenského tělesný strážce Maksym Donec, který podle agentury Reuters od května 2019 řídí prezidentovu ochranku. Jeho snímky lze na internetu snadno dohledat.

Politolog: Rusové bojují o zachování diktatury, Putin o sebe. A válka potrvá ještě měsíce Politika V pátek 24. února uplyne rok od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Nikdo tehdy nečekal, že Ukrajinci se dokážou postavit síle ruské armády. Stejně jako nikdo nepředpokládal, že ta je tak slabá, říká politolog Josef Kraus z Masarykovy univerzity v Brně v rozhovoru pro Newstream. Kdy podle něj válka skončí? A jak se bude vyvíjet dál? Petra Jansová Přečíst článek