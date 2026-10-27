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Kamiony si za průjezd Českem připlatí. Mýtné má zdražit o více než čtvrtinu

Ministerstvo dopravy navrhuje od července 2027 zvýšit mýtné
ČTK
Michal Nosek
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Průjezd kamionu přes Česko ze Slovenska do Německa má zdražit o 475 korun. Ministerstvo dopravy navrhuje od července 2027 zvýšit mýtné, u nejrozšířenější kategorie kamionů nad 12 tun o 18,5 procenta na dálnicích a o 26,6 procenta na silnicích I. třídy. Stát si od změny slibuje přibližně čtyři miliardy korun ročně navíc na dopravní infrastrukturu. Autobusů se zdražení týkat nemá.

Ministerstvo dopravy chce zvýšit mýtné pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny a přiblížit české sazby okolním zemím. Návrh nařízení vlády nyní poslalo do meziresortního připomínkového řízení. Vyšší sazby tak zatím nejsou schválené.

Již v roce 2027 očekáváme vyšší výnos o 1,6 miliardy korun a v následujících letech přibližně o čtyři miliardy korun ročně,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).

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ČTK, fry

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Dopravci přitom loni na mýtném zaplatili rekordních 19,1 miliardy korun, meziročně o 11,3 procenta více. Dodatečné příjmy chce ministerstvo využít na financování dopravní infrastruktury.

Cesta ze Slovenska do Německa za více než tři tisíce

U nejrozšířenější kategorie kamionů nad 12 tun má dálniční sazba vzrůst přibližně o 1,10 koruny za kilometr. Na zpoplatněných silnicích I. třídy se má zvýšit zhruba o 97 haléřů za kilometr.

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Ministerstvo dopad ilustruje na průjezdu Českem ze Slovenska do Německa po dálnicích D2, D1 a D5. Zatímco dosud za tuto cestu kamion na mýtném zaplatil 2565 korun, nově má částka vzrůst na 3040 korun. Rozdíl činí 475 korun.

Levné mýto podle ministra přitahuje tranzit

Ministerstvo zdražení zdůvodňuje především rozdílem mezi českými sazbami a cenami v okolních zemích. Podle Bednárika vzrostl počet kamionů na hlavních tranzitních dálnicích od covidu o více než 15 procent. Část mezinárodní dopravy podle něj do Česka přitahuje právě levnější průjezd.

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„Česká republika je dlouhodobě ostrovem absurdně nízkého mýta pro kamiony v rámci střední Evropy. Nejen že máme nižší mýtné než Němci nebo Rakušani, ale my dokonce účtujeme méně než sousední Slovensko nebo Maďarsko,“ uvedl ministr.

Podle něj se kvůli tomu do Česka účelově přesouvá mezinárodní tranzit ze sousedních zemí a tuzemské silnice zatěžuje více kamionů, než by bylo nutné.

Česká sazba má překonat slovenskou

Podle srovnání ministerstva nyní kamion nad 12 tun s pěti nápravami, který splňuje emisní normu Euro 6, platí na českých dálnicích 5,96 koruny za kilometr. Po navrhovaném zvýšení by to bylo 7,07 koruny.

V Rakousku podle stejného srovnání činí sazba 13,96 koruny za kilometr, v Německu 8,42 koruny a na Slovensku 6,48 koruny. Z uvedených zemí je levnější pouze Polsko se sazbou 3,14 koruny.

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