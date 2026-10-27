Kamiony si za průjezd Českem připlatí. Mýtné má zdražit o více než čtvrtinu
Průjezd kamionu přes Česko ze Slovenska do Německa má zdražit o 475 korun. Ministerstvo dopravy navrhuje od července 2027 zvýšit mýtné, u nejrozšířenější kategorie kamionů nad 12 tun o 18,5 procenta na dálnicích a o 26,6 procenta na silnicích I. třídy. Stát si od změny slibuje přibližně čtyři miliardy korun ročně navíc na dopravní infrastrukturu. Autobusů se zdražení týkat nemá.
Ministerstvo dopravy chce zvýšit mýtné pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny a přiblížit české sazby okolním zemím. Návrh nařízení vlády nyní poslalo do meziresortního připomínkového řízení. Vyšší sazby tak zatím nejsou schválené.
„Již v roce 2027 očekáváme vyšší výnos o 1,6 miliardy korun a v následujících letech přibližně o čtyři miliardy korun ročně,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
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Vláda schválila dostavbu dálnice D35. První stavební práce mají začít ještě letos
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Dostavba klíčového úseku dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí se přiblížila zahájení. Vláda schválila koncesionářskou smlouvu s konsorciem ViAlliance35, které má více než 35 kilometrů dálnice postavit, financovat a následně udržovat za 71,32 miliardy korun. Pokud dokument rychle schválí i Sněmovna, první přípravné práce by mohly začít ještě letos.
Dopravci přitom loni na mýtném zaplatili rekordních 19,1 miliardy korun, meziročně o 11,3 procenta více. Dodatečné příjmy chce ministerstvo využít na financování dopravní infrastruktury.
Cesta ze Slovenska do Německa za více než tři tisíce
U nejrozšířenější kategorie kamionů nad 12 tun má dálniční sazba vzrůst přibližně o 1,10 koruny za kilometr. Na zpoplatněných silnicích I. třídy se má zvýšit zhruba o 97 haléřů za kilometr.
Dálniční známky by od příštího roku nemusely automaticky zdražovat. Sněmovna schválila vládní novelu, která ruší každoroční valorizaci a ponechává ceny na letošní úrovni. Poslanci zároveň podpořili změnu jednodenní známky. Místo do půlnoci by platila celých 24 hodin od zakoupení. Předlohu nyní posoudí Senát.
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Politika
Dálniční známky by od příštího roku nemusely automaticky zdražovat. Sněmovna schválila vládní novelu, která ruší každoroční valorizaci a ponechává ceny na letošní úrovni. Poslanci zároveň podpořili změnu jednodenní známky. Místo do půlnoci by platila celých 24 hodin od zakoupení. Předlohu nyní posoudí Senát.
Ministerstvo dopad ilustruje na průjezdu Českem ze Slovenska do Německa po dálnicích D2, D1 a D5. Zatímco dosud za tuto cestu kamion na mýtném zaplatil 2565 korun, nově má částka vzrůst na 3040 korun. Rozdíl činí 475 korun.
Levné mýto podle ministra přitahuje tranzit
Ministerstvo zdražení zdůvodňuje především rozdílem mezi českými sazbami a cenami v okolních zemích. Podle Bednárika vzrostl počet kamionů na hlavních tranzitních dálnicích od covidu o více než 15 procent. Část mezinárodní dopravy podle něj do Česka přitahuje právě levnější průjezd.
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Zprávy z firem
Bez norského plynu se Evropa zatím neobejde. Bez norské inspirace možná také ne. Země, která vydělává na těžbě ropy a plynu, zároveň ukazuje, jak se dá dlouhodobě stavět energetika méně závislá na fosilních zdrojích.
„Česká republika je dlouhodobě ostrovem absurdně nízkého mýta pro kamiony v rámci střední Evropy. Nejen že máme nižší mýtné než Němci nebo Rakušani, ale my dokonce účtujeme méně než sousední Slovensko nebo Maďarsko,“ uvedl ministr.
Podle něj se kvůli tomu do Česka účelově přesouvá mezinárodní tranzit ze sousedních zemí a tuzemské silnice zatěžuje více kamionů, než by bylo nutné.
Česká sazba má překonat slovenskou
Podle srovnání ministerstva nyní kamion nad 12 tun s pěti nápravami, který splňuje emisní normu Euro 6, platí na českých dálnicích 5,96 koruny za kilometr. Po navrhovaném zvýšení by to bylo 7,07 koruny.
V Rakousku podle stejného srovnání činí sazba 13,96 koruny za kilometr, v Německu 8,42 koruny a na Slovensku 6,48 koruny. Z uvedených zemí je levnější pouze Polsko se sazbou 3,14 koruny.
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