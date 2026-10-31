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newstream.cz Politika Hrozba útoku s mnoha oběťmi v Moskvě. USA varují, FSB přijímá opatření

Hrozba útoku s mnoha oběťmi v Moskvě. USA varují, FSB přijímá opatření

Vladimir Putin
Profimedia.cz
ČTK
ČTK
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Americká ambasáda v Moskvě varovala před věrohodnou hrozbou útoku s velkým počtem obětí v areálu Caricyno. Lidé by se mu měli dnes, 31. října, vyhnout. Ruská tajná služba FSB potvrdila, že od USA informace obdržela a podniká příslušná opatření. Varování připomíná situaci před loňským útokem na koncertní sál Crocus City Hall.

Velvyslanectví Spojených států v Moskvě upozornilo na možný útok v muzejním a parkovém areálu Caricyno na jihu ruské metropole. „Velvyslanectví USA v Moskvě si je vědomo věrohodné hrozby hromadného útoku s velkým počtem obětí, který se má uskutečnit 31. října, v muzejním areálu Caricyno,“ uvedla americká ambasáda na síti X. Veřejnost zároveň vyzvala, aby se oblasti vyhnula.

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Na americké varování následně reagovala ruská tajná služba FSB. Podle státní agentury TASS potvrdila, že informace o přípravě teroristického útoku získala přímo od Spojených států. „Partnerskými kanály jsme od americké strany získali informace o přípravě teroristického útoku v Moskvě. Probíhají příslušné práce,“ citovala službu agentura. Konkrétní podobu opatření FSB v citovaném vyjádření neupřesnila.

Připomínka útoku na Crocus City Hall

Spojené státy vydaly podobné varování také v březnu 2024, kdy upozorňovaly na možný útok extremistů na veřejných místech v Moskvě. O několik dní později, 22. března, ozbrojenci zaútočili na koncertní sál Crocus City Hall v Krasnogorsku u ruské metropole.

Při útoku a následném požáru zahynulo 151 lidí, včetně těch, kteří později podlehli zraněním v nemocnici. Dalších více než 180 lidí bylo zraněno.

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