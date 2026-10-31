Poplatky jen pro ty, kdo chtějí. Babiš hledá peníze pro ČT a rozhlas mimo rozpočet
Povinné poplatky chce vláda zrušit, financování České televize a Českého rozhlasu ale ještě dostává novou podobu. Premiér Andrej Babiš nyní slibuje dobrovolné placení a garantovanou částku, která by nešla přímo ze státního rozpočtu. Odkud mají peníze přicházet, zatím neupřesnil. Návrh má v pondělí projednat koaliční rada.
Českou televizi a Český rozhlas by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měli prostřednictvím poplatků podporovat pouze lidé, kteří se pro to sami rozhodnou. Ministerstvo financí současně připravuje nový návrh financování obou veřejnoprávních médií. Babiš v sobotním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct uvedl, že chce zajistit peníze na jejich provoz, aniž by pocházely přímo ze státního rozpočtu. Konkrétní mechanismus ani výši garantované částky však v citovaném vyjádření nepředstavil.
Brněnské náměstí Svobody zaplnily tisíce lidí, kteří protestovali proti chystanému zrušení koncesionářských poplatků a převodu financování České televize a Českého rozhlasu na stát. Demonstranti varovali před oslabením nezávislosti veřejnoprávních médií a kritizovali také způsob, jakým koalice ANO, SPD a Motoristů návrh ve Sněmovně prosazuje. Spor se dál vyostřuje: zaměstnanci ČT a ČRo chystají stávku a opozice se chce obrátit na Ústavní soud i Evropskou komisi.
„Babiš končí, tak kope.“ Tisíce lidí v Brně protestovaly kvůli ČT a rozhlasu
Politika
Brněnské náměstí Svobody zaplnily tisíce lidí, kteří protestovali proti chystanému zrušení koncesionářských poplatků a převodu financování České televize a Českého rozhlasu na stát. Demonstranti varovali před oslabením nezávislosti veřejnoprávních médií a kritizovali také způsob, jakým koalice ANO, SPD a Motoristů návrh ve Sněmovně prosazuje. Spor se dál vyostřuje: zaměstnanci ČT a ČRo chystají stávku a opozice se chce obrátit na Ústavní soud i Evropskou komisi.
„Budeme navrhovat dobrovolnost poplatků, kdo chce, ať platí, kdo nechce, nebude platit. My samozřejmě tam budeme garantovat nějakou částku. A chci přijít s nějakým návrhem, že ty peníze nejsou přímo z rozpočtu,“ řekl premiér. Návrhem by se podle něj měla v pondělí zabývat koaliční rada.
Původní návrh počítal s miliardami ze státního rozpočtu
Oznámený záměr se liší od dosavadního návrhu novely, který přesouvá financování obou médií právě na státní rozpočet. Česká televize by podle něj měla v příštím roce dostat 5,74 miliardy korun, přibližně o miliardu méně, než letos plánuje vybrat na poplatcích. Českému rozhlasu návrh přisuzuje 2,065 miliardy korun, zhruba o 400 milionů méně. Babiš dříve uvedl, že financování má být zákonem zajištěno jako povinný výdaj a navázáno na inflaci.
Vládní návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků prošel po téměř dvacetihodinovém jednání prvním čtením. Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítla opoziční pokusy předlohu zamítnout či vrátit k přepracování. Česká televize a Český rozhlas by nově dostávaly peníze přímo ze státního rozpočtu, zároveň by ale měly k dispozici méně prostředků než letos.
Konec koncesionářských poplatků je blíž. Sněmovna zažila dvacetihodinovou bitvu
Politika
Vládní návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků prošel po téměř dvacetihodinovém jednání prvním čtením. Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítla opoziční pokusy předlohu zamítnout či vrátit k přepracování. Česká televize a Český rozhlas by nově dostávaly peníze přímo ze státního rozpočtu, zároveň by ale měly k dispozici méně prostředků než letos.
Možnost dobrovolného placení premiér avizoval už v pondělí 26. října. Současně odmítl návrh na změnu financování stáhnout. Podle Babiše má nový systém zajistit stabilní a předvídatelné příjmy a omezit přímý vliv politiků. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral naopak vyzval vládu ke stažení návrhu a uvedl, že je připraven o poplatcích s premiérem veřejně diskutovat.
Po protestech slibuje debatu bez omezení
Sněmovna poslala vládní návrh do druhého čtení před týdnem v sobotu ráno. Projednávání novely vyvolalo vlnu nevole a protestů. Další jednání má přijít v lednu a premiér nyní ujišťuje, že koalice při něm nebude diskusi omezovat. „Druhé čtení nebudeme vůbec omezovat, klidně ať si tam každý řekne, co chce,“ prohlásil.