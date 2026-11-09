Fico to přepískl. Jeho zpochybnění referenda o EU tvrdě narazilo nejen u opozice
Slovenský premiér Robert Fico znovu otevřel jedno z nejcitlivějších politických témat země. Zpochybnil více než dvacet let staré referendum, v němž Slováci rozhodli o vstupu do Evropské unie, a tvrdí, že oficiálně uváděná účast přes 52 procent byla „čistý výmysl“. Bývalý šéf slovenského statistického úřadu jeho tvrzení odmítá a opozice premiéra podezírá, že si testuje, jak veřejnost zareaguje na debatu o možném vystoupení Slovenska z EU.
Robert Fico v posledních dnech opakovaně zpochybnil referendum z roku 2003, které otevřelo Slovensku cestu do Evropské unie. „Deklarovaná účast v referendu přes 52 procent je čistý výmysl, když se podíváme na vývoj účasti voličů během prvního a druhého dne tohoto referenda,“ uvedl slovenský premiér v nedělním prohlášení. O údajném falšování hlasování podle médií mluvil už dříve při diskusi s bývalým českým prezidentem Václavem Klausem.
Referendum o vstupu do EU je přitom dosud jediným platným z deseti slovenských plebiscitů. Právě v něm účast překročila požadovanou hranici 50 procent, která je na Slovensku podmínkou platnosti referenda. Země následně vstoupila do Evropské unie v květnu 2004 společně s dalšími devíti státy včetně Česka.
Bývalý prezident Václav Klaus využil výročí vzniku Československa k ostré kritice současné české i evropské politiky. Mluvil o „chřadnoucí státnosti“, úpadku demokracie v Evropě a faktické neexistenci skutečných politických stran. Politický vývoj v Česku se podle něj po loňských sněmovních volbách zlepšil, současně ale tvrdí, že poražené strany výsledek voleb nepřijaly a dál vyvolávají střety.
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Politika
Bývalý prezident Václav Klaus využil výročí vzniku Československa k ostré kritice současné české i evropské politiky. Mluvil o „chřadnoucí státnosti“, úpadku demokracie v Evropě a faktické neexistenci skutečných politických stran. Politický vývoj v Česku se podle něj po loňských sněmovních volbách zlepšil, současně ale tvrdí, že poražené strany výsledek voleb nepřijaly a dál vyvolávají střety.
Bývalý šéf statistiků manipulaci odmítá
Ficova tvrzení odmítl Peter Mach, který v době referenda vedl slovenský statistický úřad odpovědný za zpracování výsledků hlasování. Upozornil, že zápisnici o výsledku referenda podepsali bez výhrad všichni členové ústřední referendové komise. Mezi nimi byl i zástupce Ficovy strany Směr, který v komisi zastával funkci prvního místopředsedy.
Opozice mezitím Ficovy výroky interpretuje jako politický manévr. Křesťanskodemokratické hnutí tvrdí, že premiér otevírá umělé téma v době, kdy jeho vláda podle KDH nezvládá problémy země a ztratila většinu v parlamentu. Strana současně míní, že Fico testuje reakci veřejnosti na možnost takzvaného slovexitu, tedy případného vystoupení Slovenska z Evropské unie. Předseda opoziční Svobody a Solidarity Branislav Gröhling označil premiérova tvrzení za lež a blouznění.
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Ve hře je znovu téma slovexitu
Fico Evropskou unii kritizoval už v minulosti, mimo jiné v souvislosti s válkou na Ukrajině, zároveň ale tvrdil, že jeho vláda odchod Slovenska z EU nepřipravuje. Debata o této možnosti se přesto v jeho politickém okolí objevila. Loni v lednu se Fico zastal místopředsedy parlamentu Tibora Gašpara ze Směru poté, co připustil možnost vystoupení země z Unie.
O podobné variantě následně mluvil také předseda nejmenší vládní strany SNS Andrej Danko, který Evropskou unii přirovnal k „žaláři národů“. Ficovo současné zpochybňování referenda tak opozice zasazuje do širší debaty o budoucím vztahu Slovenska k EU. Premiér nicméně podle dodaného textu žádný plán na vystoupení země z Unie neoznámil.