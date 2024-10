Fico je připraven jednat s Putinem. Hanba, reagoval Šimečka

Slovenský premiér Robert Fico poskytl rozhovor ruské televizi Rossija-1, kde mimo jiné prohlásil, že je připraven hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a považoval by za čest zúčastnit se příští rok v Moskvě oslav konce druhé světové války. Slovenský opoziční politik Michal Šimečka vystoupení šéfa slovenské vlády v ruské propagandistické televizi označil za hanbu.

Reklama

Úryvky z rozhovoru zveřejnila na platformě Telegram přední prokremelská moderátorka Olga Skabejevová, která interview vedla.

„Neexistuje žádné racionální pozadí toho, že má Rusko zájem na konfliktu s celým světem,“ uvedl v interview podle agentury TASS Fico. „Stejně jako Ukrajina, tak i Rusko potřebuje vlastní bezpečnostní záruky,“ uvedl dále premiér. Ukrajina se už třetím rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi.

„Pokud to bude potřeba, jsem bez váhání připraven s prezidentem Putinem mluvit,“ uvedl dále v interview šéf slovenské vlády. Moderátorce také řekl, že rád přijede příští rok do Moskvy na 80. výročí konce druhé světové války. „Budu považovat za čest přijet do Moskvy, abych se zúčastnil oslav 80. výročí konce druhé světové války a především vítězství nad fašismem,“ uvedl slovenský lídr.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve středu podle agentury TASS v reakci na Ficova vyjádření řekl, že Putin je otevřen kontaktům s představiteli jiných zemí. „Zatím neexistují konkrétní plány,“ řekl Peskov ohledně případného setkání ruského prezidenta a slovenského premiéra.

Reklama

Šimečka: Hanba Ficovi

Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka označil Ficovo vystoupení v ruském kanále za hanbu. „Premiér Fico vystoupil v ruské propagandistické televizi. Doma se mu rozpadá (vládní) slepenec, zdravotnictví pro něj není premiérské téma, ale na sloužení Putinovi si čas najde. Je to obrovská hanba,“ uvedl Šimečka ve vyjádření.

Rusko napadlo Ukrajinu 24. února 2022. Západ vojenskou agresi odsoudil, na Moskvu uvalil sankce a Ukrajinu podporuje mimo jiné vojensky, aby se mohla bránit. Z evropských vrcholných představitelů se do Moskvy vypravil letos maďarský premiér Viktor Orbán, který s ruským režimem nadále udržuje vztahy.

Ficova vláda po nástupu do úřadu loni na podzim změnila předchozí postoj Slovenska, které podporovalo Ukrajinu i dodávkami zbraní, a zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob. Bratislava nyní kritizuje protiruské sankce a podle Fica by se měla EU postupně snažit o normalizaci vztahů s Ruskem. Slovensko pod Ficovým vedením nezrušilo komerční dodávky zbraní, humanitární pomoc ani vývoz elektřiny na Ukrajinu.