„Komunisti nás vydírali.“ Babiš hájil Konečnou u Patriotů, Kupka si rýpl do jeho „páteře“
Vstup Kateřiny Konečné mezi Patrioty pro Evropu rozpoutal ostrou slovní přestřelku i v české Sněmovně. Premiér Andrej Babiš hájil spolupráci tím, že se Konečná s frakcí shoduje na odporu k současné podobě Green Dealu, nelegální migraci a představě Evropy suverénních států. Zároveň připomněl někdejší konflikty ANO s komunisty, zatímco šéf ODS Martin Kupka mu kvůli nové spolupráci vyčetl ztrátu politické „páteře“.
Kateřina Konečná se sbližuje s frakcí Patrioti pro Evropu a její krok už vyvolal ostrý střet mezi premiérem Andrejem Babišem a předsedou ODS Martinem Kupkou. Babiš při sněmovních interpelacích hájil možnost, že se europoslankyně zvolená za Stačilo! připojí k frakci, ve které sedí také sedm europoslanců ANO. Zdůraznil přitom, že ačkoli se s Konečnou neshoduje v některých domácích ani mezinárodních otázkách, společné postoje podle něj mají v evropské politice.
Babiš jmenoval především představu Evropy suverénních států, odpor k současné podobě Green Dealu a boj proti nelegální migraci. Současně zdůraznil, že Patrioti ještě mají o vstupu Konečné hlasovat.
Andrej Babiš žádá novináře, aby se zdrželi osobních útoků. Sám jim nadával do „prasat“ a „žump“, jeho koaliční partner do „prolhaných sviní“. Petr Macinka přidal „blbce“. Premiér přesto tvrdí, že chce komunikovat slušně.
Michal Nosek: Prase, žumpa, blbec. Babišova škola slušnosti startuje
Názory
Andrej Babiš žádá novináře, aby se zdrželi osobních útoků. Sám jim nadával do „prasat“ a „žump“, jeho koaliční partner do „prolhaných sviní“. Petr Macinka přidal „blbce“. Premiér přesto tvrdí, že chce komunikovat slušně.
„Komunisti nás vydírali“
Kupka se Babiše ptal, jak může ANO spolupracovat s členkou strany, která se podle něj neodřízla od předchozího komunistického režimu. Premiér kontroval tvrzením, že právě jeho hnutí pomohlo komunisty vytlačit ze Sněmovny.
„Vy jste spolupracovali, my jsme je porazili, žádnou komunistickou stranu už nepotřebujeme, jsme catch-all,“ řekl Babiš. Později připomněl i zkušenost své někdejší menšinové vlády. „Komunisti nás vydírali,“ uvedl s tím, že spor se tehdy týkal výdajů na obranu a jednou z aktérek byla právě Konečná.
Kupka následně zaútočil na premiéra v souvislosti s oslavami 17. listopadu. „Tak nevím, jestli to povede k tomu, že si definitivně vyoperujete páteř,“ řekl předseda ODS.
Summit Evropské unie se kvůli migraci málem rozpadl bez společných závěrů. Podle diplomatů citovaných serverem Politico byla více než dvouhodinová debata vyhrocená, nepříjemná a místy nedůstojná úrovně Evropské rady. Andrej Babiš a dánská premiérka Mette Frederiksenová patřili k nejostřejším hlasům, proti tvrdšímu postupu se ale postavili mimo jiné Emmanuel Macron a Pedro Sánchez.
Téma migrace vyhrotilo summit EU. Babiš si rýpl do evropských lídrů
Politika
Summit Evropské unie se kvůli migraci málem rozpadl bez společných závěrů. Podle diplomatů citovaných serverem Politico byla více než dvouhodinová debata vyhrocená, nepříjemná a místy nedůstojná úrovně Evropské rady. Andrej Babiš a dánská premiérka Mette Frederiksenová patřili k nejostřejším hlasům, proti tvrdšímu postupu se ale postavili mimo jiné Emmanuel Macron a Pedro Sánchez.
Konečná: Se skupinou jsem se nejvíc shodovala
Konečná ve středu oznámila vstup k Patriotům pro Evropu s tím, že právě s touto frakcí se při hlasování dosud nejčastěji shodovala. Současně zdůraznila, že členství neznamená automatický souhlas se všemi jejími návrhy. „Nyní budu mít větší prostor prosazovat to, s čím jsme šli do voleb,“ uvedla.
Patrioti pro Evropu jsou třetí největší frakcí Evropského parlamentu. Z českých europoslanců v ní vedle sedmi zástupců ANO působí Antonín Staněk zvolený za Přísahu. Za Stačilo! je v europarlamentu ještě Ondřej Dostál, který zůstává nezařazený.
Konečné si všimli i v Bruselu
Přesun české europoslankyně zaujal také bruselská média. Server Rapporteur připomněl, že Konečná strávila deset let v nejlevicovější skupině Evropského parlamentu a nyní míří k Patriotům. Server ji zároveň označil za proruskou a upozornil na její nedávné hlasování proti usnesení Evropského parlamentu, které označilo volby do ruské Státní dumy za frašku.
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