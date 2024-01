Fiala stojí za Jurečkou. Vánočního večírku v době střelby na univerzitě lituje a omluvil se, uvedl premiér

Vicepremiér a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka podle předsedy vlády Petra Fialy (ODS) chyboval, když špatně vyhodnotil konání vánočního večírku na ministerstvu v době tragické střelby na Karlově univerzitě, chyby lituje a omluvil se. Tím vidí předseda vlády kauzu jako uzavřenou, uvedl na brífinku před odletem na pracovní cestu do Indie.

Fiala také připomenul, že odpolední jednání lídrů koalice, na kterém se bude o Jurečkových výrocích zřejmě jednat, bylo svolané už dříve a téma není oficiálním bodem schůze. Podporu Jurečkovi vyjádřil předseda vlády už dříve, věc s ním projednával v sobotu. Večer bude Jurečka své jednání vysvětlovat i širšímu vedení své strany. Podle někdejšího předsedy KDU-ČSL a ministra zemědělství Marka Výborného by se měl celostátní výbor za Jurečku jednoznačně postavit. I podle něj se vicepremiér dostatečně omluvil.

„Byla to chyba, velká chyba, kterou si uvědomuje, veřejně to řekl a také se omluvil,“ uvedl Fiala s tím, že postup považuje za správný. Na dotaz, zda by Jurečkovi vystavil takzvanou žlutou kartu jako dříve ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS) za jednání s lobbistou Martinem Nejedlým, uvedl, že šlo o chybu „jiného řádu“.

Jurečka čelí kritice za to, že se vyjádřil k večírku až po dvou týdnech, podle některých k tomu neřekl pravdu. Jurečka v neděli uvedl, že je připraven zvážit, že by nabídl rezignaci. V pondělí doplnil, že sám aktivně návrh, aby křesťanští demokraté hlasovali o jeho odchodu z ministerského postu, nepodá. Ze zpráv, které mu poslali někteří členové kabinetu, pak podle svých slov nevycítil, že by kdokoliv z koaličních partnerů navrhoval, že by měl rezignovat.

Večírek ministerstva vyvolal značnou kritiku. Pokračoval totiž v době, kdy byly již známy tragické události, při nichž ozbrojený útočník ve čtvrtek 21. prosince odpoledne zabil v budově FF UK 14 lidí a dalších 25 zranil. První zprávy o obětech tragické události se objevily v médiích krátce po 15:30. Jurečka se hájí tím, že mobil nesledoval a „v plném rozsahu“ se o situaci dozvěděl až v 18:26, kdy si přečetl textovou zprávu o svolání mimořádného jednání vlády.

Celostátní výbor lidovců, který má 39 členů, měl původně jednat až koncem ledna, kvůli Jurečkově pochybení se na přesunutí termínu dohodlo předsednictvo strany. Regionální představitelé lidovců za Jurečkou většinou stojí. Výborný dnes před novináři zmínil, že Jurečka se opakovaně omluvil, a nevidí důvody, proč by mělo ve vládě docházet ke změnám. „V tuto chvíli je zcela zřejmé, že se vytváří příběh, který by možná z pohledu některých měl skončit nějakou rituální sebevraždou pana předsedy. Mně to přijde až absurdní,“ řekl dnes Výborný s tím, že nechce předjímat, jaké usnesení výbor přijme. Jurečka podle něj udělal za dobu svého působení na ministerstvu hodně práce, zmínil například změny v důchodech.