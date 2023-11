Demonstrace v Praze se zúčastnilo 150 lidí, aktivista Vrabel založil politické hnutí

Aktivista Ladislav Vrabel na protivládní demonstraci na Staroměstském náměstí ohlásil vznik nového politického hnutí Plán Česká republika na 1. místě. Protestu se zúčastnilo zhruba 150 lidí.

Reklama

Cílem nového hnutí je podle Vrabela účast v parlamentních volbách, chce iniciovat vystoupení Česka z Evropské unie. V programu má také prosazování přímé demokracie, referendum o vojenské neutralitě ČR nebo zachování české koruny jako měny. „Máme právo spravovat svou zemi tak, jak uznáme za vhodné,“ uvedl Vrábel v proslovu.

Účastníci demonstrace nesli české vlajky a transparenty požadující svobodu projevu nebo vystoupení z EU. Na začátku zazněla česká i slovenská hymna.

Vrabel v minulých letech pořádal protesty proti vládní politice. Letos v říjnu mu odvolací soud uložil za šíření poplašné zprávy peněžitý trest 10 tisíc korun. Podle obžaloby loni v listopadu ve videu, které na youtube a facebooku viděly tisíce lidí, uvedl, že česká vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi. Vrabel obvinění u soudu odmítl.

Žít v komunismu mi vadilo. Z Národní třídy jsem vyklouzl zázrakem, říká „táta hypoték“ Jan Sadil Leaders Přes dvacet let byl Jan Sadil předním českým bankéřem, který stál u začátků půjček na bydlení v Česku. Před nedávnem přešel na „druhou stranu“, nyní šéfuje developerské společnosti JRD. V pátek 17. listopadu roku 1989 byl jedním z několika tisíc studentů, kteří se vydali do centra Prahy demonstrovat proti komunistickému režimu. Pendrekem do hlavy sice nedostal, přesto si z Národní třídy odnesl životní zážitek. Jak vzpomíná na dávné události a jak hodnotí uplynulých čtyřiatřicet let vrcholový český manažer, přímí účastník sametové revoluce? Dalibor Martínek Přečíst článek

Vrabel také zorganizoval loni 17. listopadu pochod k budově České televize v Praze na Kavčích horách. Požadoval, aby mohl v televizi vystoupit s projevem. Televize to předtím odmítla. Vrabel organizoval protivládní protesty i dřív, na demonstraci 28. října se podle odhadů policie sešly nižší desítky tisíc lidí.

Vrabel letos stanul před insolvenčním soudem. Podle insolvenčního správce dluží 2,6 milionu korun, za 17 měsíců oddlužení splatil 0,5 procenta dlužné sumy. Krajský soud v Českých Budějovicích prohlásil v únoru na Vrabelův majetek konkurz.