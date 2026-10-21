Že Trump prohraje listopadové volby? Cha chá
Trump, který přemohl tygra v kleci. Který chtěl vysílat popravu. Který se fotí u klecí UFC. Tenhle prezident že jen tak přizná porážku? Civilizační deník rozebírá scénáře, které mohou nastat po volbách.
V Americe poněkud přituhuje. Rozhodně co se týče hodnotového uspořádání a nově nalezené adorace násilí. Jen těsně se nestalo, že by vláda vysílala popravu zastřelením šíleného texaského střelce Nidala Hasana. Navrhl to ministr „války“ Pete Hegseth, asi aby pár týdnů před volbami pobavil znuděné voličstvo pořádnou krvavou řežbou ne z filmu, ale z reality. Prezident Donald Trump s vysíláním v první chvíli souhlasil, pak ale, když se ukázalo, že vcelku dost lidí má dobrý vkus a takovouhle řezničinu po středověkém způsobu sledovat nechce, si to tradičně rozmyslel.
Ale ani prezident si s Hegsethem nezadá. Poté, co svět obletělo video nešťastného londýnského mladíka, který vlezl do klece s tygrem a nechal se zakousnout, se nejmocnější muž světa neudržel. Sdílel AI přepracované video, kde místo psychiatricky nemocného mladého muže vystupuje on, ovšem tentokrát on tygra přemůže. Nešťastní pozůstalí marně prosili o respekt. Tenhle Trumpův počin se zařadí do galerie nejslavnějších dystopických dílek současné hlavy americké federace, jako bylo slavné „zlaté“ video z Gazy, sebezpodobnění Trumpa jako Ježíše Krista, či oficiální, tedy asi vážně myšlený velikonoční pozdrav se zajícem.
Napětí mezi Donaldem Trumpem a částí republikánů kvůli Ukrajině dál roste. Zákonodárce popudilo prezidentovo rozhodnutí nakupovat ruskou naftu, obejít část sankcí proti Moskvě a možnost omezení sdílení zpravodajských informací s Kyjevem. Někteří už hrozí blokováním důležitých plánů Bílého domu, zároveň ale přiznávají, že jejich možnosti Trumpa zastavit jsou omezené.
Trumpova vstřícnost k Rusku vadí už i republikánům. Hrozí mu blokádou klíčových agend i vyšetřováním
Politika
Napětí mezi Donaldem Trumpem a částí republikánů kvůli Ukrajině dál roste. Zákonodárce popudilo prezidentovo rozhodnutí nakupovat ruskou naftu, obejít část sankcí proti Moskvě a možnost omezení sdílení zpravodajských informací s Kyjevem. Někteří už hrozí blokováním důležitých plánů Bílého domu, zároveň ale přiznávají, že jejich možnosti Trumpa zastavit jsou omezené.
Amerika „zlaté éry“, jak současnou dobu nazývá Bílý dům, se vůbec naladila na psychologii boje, zápasu a násilí. Prezident je letitým fanouškem zápasů MMA a ligu UFC sleduje od začátku, její šéf Dana White je jeho letitým osobním přítelem a v odvětví má vůbec řadu kontaktů, některé z nich, jako Lindu McMahonovou, dokonce přivedl do politiky. Prezident pravidelně chodí na zápasy UFC, a nejen on, ale také lidé, kteří se považují za současnou elitu a chtějí být v jeho přízni – takže od Kardashianek po Muska s Zuckerbergem.
Trump má zápasníky rád. „Tihle kluci, to jsou ti nejtvrdší a nejsilnější lidé na světě. Lidé vidí svaly, ale to hlavní je tenhle sval (hlava) – ta strategie a genialita, která za tím stojí. Zápasit pod takovým tlakem vyžaduje odvahu, jakou má málokdo.“ Náš Karel Vémola a spol. by mohli vyprávět.
Ústavní převrat?
V této atmosféře, řekněme, krvelačnosti si lze jen těžko představit, že Trumpovi republikáni prohrají listopadové volby. Respektive prohrají – to se může stát, minimálně průzkumy veřejného mínění se shodují na výhře demokratických kandidátů a ti si už na to brousí zuby. Ale že by Trump pomyslně stáhl ocas a přiznal porážku, když se sám vidí, jak geniálně bojuje v kleci s tygrem? To stěží. Takže se Američané už připravují na různé scénáře, jak to může po volbách dopadnout. A prezident si zapojením svých lidových milicí ICE už vyzkoušel, že ukázat na někoho prstem jako na nepřítele a zapojit ozbrojenou složku do potlačení „vnitřního terorismu“ je jednoduché.
Co všechno může Trump a jeho lidé udělat? Média spekulují o několika scénářích.
1. Vytvořit dojem, že demokratické vítězství je podvod.
Předběžné výsledky označit za neplatné kvůli údajnému hlasování neobčanů nebo zahraničnímu zásahu. Následně požadovat zastavení sčítání či vyřazení určitých hlasů. Tlak na úředníky už má konkrétní podobu: podle Reuters Trump nyní vyhrožuje kalifornským volebním představitelům vězením ve sporu o údajné hlasování neobčanů, který Kalifornie odmítá.
2. Použít federální složky.
Před hlasováním by přítomnost milicionáře ICE mohla odrazovat i oprávněné voliče v komunitách s přistěhovaleckými vazbami. Po hlasování pak zasáhnout do sčítání: zabavovat materiály pod záminkou vyšetřování, vyslýchat či zastrašovat úředníky. U toho by nešlo nutně jen o ICE, ale také o další federální složky. Právě na možné neoprávněné zabavování volebních záznamů a federální zásahy se podle Reuters úředníci také připravují.
3. Protesty využít jako zdůvodnění dalšího nasazení síly.
Kdyby následovaly masové demonstrace, administrativa by je mohla označovat za vzpouru a pokusit se nasadit další síly, případně federalizovanou Národní gardu či armádu s odvoláním na Insurrection Act.
4. Neuposlechnout soud, který zásah zastaví.
To by byl rozhodující zlom. Soud nařídí vrátit materiály nebo zastavit nezákonný zásah, ale výkonná moc odmítne. V takové chvíli už nejde pouze o spor o volby: rozhoduje se, zda jsou prezident a ozbrojené složky skutečně podřízeni právu.
Scénář ve stylu „volby neuznávám, dosavadní Kongres zůstává a vyhlašuji výjimečný stav“ by byl pokusem o ústavní převrat. Výjimečný stav prezidentovi nedává oprávnění zrušit výsledky voleb ani prodloužit mandáty Kongresu. I tenhle extrémní scénář přichází lidem na mysl: Brennan Center právě vydalo analýzu, která možnost použít k převzetí voleb nouzové pravomoci nebo Insurrection Act rozporuje.
I kdyby k úplné eskalaci došlo, existuje další překážka: 3. ledna 2027 v poledne skončí mandáty všech nynějších poslanců a těch senátorů, jejichž šestileté období dobíhá. To stanoví přímo ústava. Zablokování nástupu jejich nástupců by staré mandáty neprodloužilo; vytvořilo by neobsazená místa a institucionální krizi. Deník Washington Post napsal, že obavy z nedemokratických procesů po volbách jsou tak silné, že úředníci odpovědní za národní bezpečnost tajně radí státům, jak v takovém případě postupovat.
Takže tudy jdou úvahy pragmatiků před americkými volbami. Teorii, že by americký prezident plánoval udělat státní převrat, by ještě před pár lety soudný člověk nevymyslel.
Jméno EssilorLuxotica nezná každý, ale jejich vlajkovou loď, brýle RayBan, skoro ano. Jedenatřicetiletý syn zakladatele a dědic tohoto mnohamiliardového impéria si prý prošel těžkým životem, včetně náručí tisíců žen a drog. Protože nepoznal lásku otce. Jak si všímá dnešní Civilizační deník, rodinná pouta bolí i v nejvyšší lize.
Nepoznal jsem lásku otce, postěžoval si mladý italský miliardář
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Jméno EssilorLuxotica nezná každý, ale jejich vlajkovou loď, brýle RayBan, skoro ano. Jedenatřicetiletý syn zakladatele a dědic tohoto mnohamiliardového impéria si prý prošel těžkým životem, včetně náručí tisíců žen a drog. Protože nepoznal lásku otce. Jak si všímá dnešní Civilizační deník, rodinná pouta bolí i v nejvyšší lize.