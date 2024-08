Další napadení v Británii. Útočník v Londýně pobodal dvě osoby

Britská policie zadržela jednoho muže poté, co v centru Londýna pobodal 11letou dívku a 34letou ženu. Obě oběti byly převezeny do nemocnice, uvedla policie podle agentury Reuters. Incident se stal na turisty oblíbeném náměstí Leicester Square.

Policie uvedla, že se nedomnívá, že jsou do případu zapleteny další osoby, a že očekává aktuální informace o stavu obětí.

Minulý měsíc Británií otřásla vražda tří dívek na akci s tematikou americké popové hvězdy Taylor Swiftové v anglickém Southportu. Zemi poté zasáhly několikadenní nepokoje, které vyvolaly internetové příspěvky mylně označující podezřelého za islamistického migranta.

