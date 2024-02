Cesta Švédska do NATO je volná. Jeho přistoupení schválil maďarský parlament

Maďarský parlament schválil vstup Švédska do Severoatlantické aliance. Maďarsko je poslední zemí z 31 členských států NATO, která přistoupení Švédů do vojenského bloku dosud neratifikovala. Podle švédského premiéra Ulfa Kristerssona jde o "historický den", informovala agentura Reuters.

Bezprostředně po tomto hlasování ještě maďarští poslanci zvolili dosavadního předsedu ústavního soudu Tamáse Sulyoka novým prezidentem země. Sedmašedesátiletého Sulyoka do funkce navrhla vládnoucí strana Fidesz premiéra Viktora Orbána.

Aby byla ratifikace švédského vstupu do aliance platná, musí ji maďarský prezident podepsat. Podle agentury APA by nová hlava státu měla nastoupit do úřadu 5. března.

Vláda premiéra Viktora Orbána dokumenty týkající se švédského vstupu do NATO předala parlamentu už v polovině roku 2022, hlasování však dlouho oddalovali poslanci Orbánovy vládnoucí strany Fidesz. Premiér, který udržuje blízké vztahy s Ruskem navzdory více než dva roky trvající ruské agresi vůči Ukrajině, dal najevo, že vztahy mezi Maďarskem a Švédskem ochladly kvůli tomu, že švédští politici kritizují stav maďarské demokracie a právního státu.

Ve 199členném maďarském parlamentu hlasovalo pro přistoupení Švédska 188 poslanců, proti jich bylo šest, uvedla agentura AP.

Historický den pro Švédsko

Švédský premiér Kristersson označil dnešek za "historický den" a uvedl, že jeho země je připravena převzít v NATO "svůj díl odpovědnosti za euroatlantickou bezpečnost". Rozhodnutí maďarského parlamentu přivítal také generální tajemník aliance Jens Stoltenberg, který uvedl, že přistoupení Švédska "nás všechny posílí a zvýší naši bezpečnost".

Švédsko podalo přihlášku do NATO společně s Finskem předloni v květnu, tedy krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Finsko se členem aliance stalo loni začátkem dubna. Vstupu Švédska do aliance vedle Maďarska po dlouhou dobu bránilo také Turecko, to ale připojení severské země k alianci odsouhlasilo minulý měsíc.