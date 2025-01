Britská vláda zmrazila majetek neonacistické organizace Blood and Honour

Britská vláda nechala zmrazit majetek mezinárodní neonacistické organizace Blood and Honour a zavedla na ní finanční sankce. Krok kabinet premiéra Keira Starmera odůvodnil podezřením, že organizace se zapojila do teroristických aktivit či takové činnosti podporovala. Skupina bývala populární mezi skinheady.

Rozhodnutí britské vlády zmrazilo majetek organizace i dalších přidružených skupin, například Combat 18 či 28 Radio. Vláda také zakázala organizaci a přidruženým skupinám poskytovat prostředky či finanční služby.

Vláda rozhodnutí odůvodnila tím, že má podezření, že organizace Blood and Honour se zapojila do teroristických aktivit a snažila se pro ně získat lidi a finance.

Skupinu založil v roce 1987 britský neonacistický hudebník Ian Stuart Donaldson. Organizace se nerozpadla ani po smrti svého zakladatele v roce 1993 a mezi neonacisty v Evropě si získala jistou popularity. Podle stanice BBC organizace, která vyznává ideologii o nadřazenosti bílé rasy, stále organizuje koncerty a další aktivity.

Organizace zákaz nedostala

Britské úřady od roku 2016 zakázaly šest krajně pravicových organizací. Blood and Honour ani po dnešním rozhodnutí zakázaná není. Vláda však chce výrazně omezit její schopnost se financovat, uvádí server BBC News. Blood and Honour je první neonacistickou organizací, na kterou britská vláda uvalila finanční sankce. Za pěšáka tohoto hnutí se v roce 2022 označil norský terorista Anders Behring Breivik, který zabil 77 lidí, píše agentura AFP.

