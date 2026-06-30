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newstream.cz Politika VOLEBNÍ PRŮZKUM: ANO dál drtí konkurenci. Motoristy už podle Medianu předběhl i Kuba

VOLEBNÍ PRŮZKUM: ANO dál drtí konkurenci. Motoristy už podle Medianu předběhl i Kuba

Martin Kuba
ČTK
ČTK
ČTK

ANO podle květnového modelu Medianu dál dominuje české politice a se ziskem 35,5 procenta by jasně vyhrálo volby. Do Sněmovny by se dostaly už jen STAN, ODS, Piráti a SPD, zatímco vládní Motoristé, TOP 09 i lidovci by zůstali mimo.

Volby do Sněmovny by v případě jejich konání v květnu vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo 35,5 procenta hlasů. Na druhém místě skončilo hnutí STAN se ziskem 14,5 procenta, ODS by získala 12 procent hlasů. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Vládní Motoristé skončili pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny, uvedl průzkum.

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VOLEBNÍ PRŮZKUM: ANO dál dominuje. Souboj o druhé místo ale přináší překvapení

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Pro Piráty by v květnu hlasovalo 8,5 procenta voličů, SPD by hlas odevzdalo 6,5 procenta. Pro Motoristy hlasovalo 3,5 procenta lidí. Volební model nezahrnuje koalice. Mimo dolní komoru by tak zůstala TOP 09, která podle modelu získala tříprocentní podporu, a KDU-ČSL s 2,5 procenta hlasů. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby je se 4,5 procenta těsně pod hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny, uvedl Median.

Volební model Median · květen

ANO jasně vede

Do Sněmovny by se podle modelu dostalo pět subjektů. Naše Česko, Motoristé, TOP 09 a KDU-ČSL zůstávají pod pětiprocentní hranicí.

Vítěz modelu ANO 35,5 % nejvyšší podpora
Druhé místo STAN 14,5 % před ODS
Nad hranicí 5 subjektů ANO, STAN, ODS, Piráti, SPD
Šrafovaná čára v každém řádku označuje 5% hranici pro vstup do Sněmovny.
ANO
 
35,5 %
STAN
 
14,5 %
ODS
 
12,0 %
Piráti
 
8,5 %
SPD
 
6,5 %
Naše Česko
 
4,5 %
Motoristé
 
3,5 %
TOP 09
 
3,0 %
KDU-ČSL
 
2,5 %
Zdroj: Median / ČTK. Volební model za květen; model nezahrnuje koalice. Hranice pro vstup do Sněmovny je 5 %.

Motoristé výrazně propadli

„Hnutí ANO zůstává nejčastější volbou lidí ve věku 35 a více let. ANO je na prvním místě mezi zaměstnanci i důchodci a mezi lidmi se středoškolským vzděláním s maturitou,“ sdělili autoři průzkumu. ANO si zároveň dokáže nejlépe udržet své voliče. Až 75 procent voličů ANO z minulých voleb hodlá podle zjištění Median toto hnutí opět volit. STAN je nejčastější volbou lidí ve věku 25 až 34 let a vysokoškolsky vzdělaných voličů.

Podpora ANO i STAN v porovnání s loňskými volbami vzrostla, voličská základna Pirátů zůstává téměř stejná. SPD si mírně pohoršila, Motoristé výrazně propadli.

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Voleb by se určitě zúčastnila polovina lidí, dalších osm procent účast zvažuje. „Ochota zúčastnit se voleb je aktuálně přibližně o 11 procentních bodů nižší, než jaká byla účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2025,“ zjistil Median. K volbám do Sněmovny by v květnu určitě nešlo 38,5 procenta dotázaných, spíše by nešlo 3,5 procenta. Volební účast v loňských volbách byla 68,95 procenta.

Průzkumu se zúčastnilo 1020 respondentů. Statistická chyba činí u větších stran 1,5 procentního bodu, u menších pak tři procentní body.

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