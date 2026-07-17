Babiš slaví změnu emisních povolenek. Brusel chce ulevit průmyslu
Premiér Andrej Babiš označil návrh Evropské komise na změnu systému emisních povolenek ETS 1 za úspěch české vlády. Brusel chce zpomalit úbytek povolenek, zachovat jejich bezplatné přidělování i po roce 2030 a umožnit firmám využívat zahraniční uhlíkové kredity. Podpora však bude více podmíněna investicemi do snižování emisí.
Premiér Andrej Babiš považuje návrh Evropské komise na změnu systému emisních povolenek ETS 1 za výsledek půlročního vyjednávání české vlády. Přestože podle něj návrh není ideální, výrazně zohledňuje požadavky Česka a dalších států, které prosazovaly mírnější dopady klimatické politiky na evropský průmysl.
„Podařilo se nám do návrhu komise dostat pro průmysl do roku 2030 další povolenky zdarma. Pokles jejich množství po roce 2030 nebude tak rychlý, což znamená, že průmyslu zbude více peněz na platy a investice,“ uvedl Babiš.
Česko by podle něj mělo mít i nadále přístup k penězům z Modernizačního fondu, ve kterém má druhou nejvyšší alokaci. Tuzemským firmám a státu by se navíc mohly otevřít další finanční zdroje, které dosud nemohly využívat.
Povolenky mají vydržet i po roce 2040
Systém ETS 1 se vztahuje především na energetiku, velké průmyslové podniky a leteckou dopravu v Evropské unii. Podle současných pravidel by se množství dostupných povolenek snižovalo natolik rychle, že by kolem roku 2039 mohly být prakticky vyčerpány.
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Zprávy z firem
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Evropská komise proto navrhuje tempo poklesu emisního stropu zpomalit. Zatímco nyní se objem povolenek snižuje o 4,3 procenta ročně, v letech 2031 až 2035 by měl klesat o 3,7 procenta. Od roku 2036 by se tempo snížilo na 1,7 procenta ročně.
Povolenky by se díky tomu mohly dražit i dlouho po roce 2040 a systém obchodování s emisemi by zůstal funkční. Pro průmyslové podniky by změna znamenala pomalejší růst nákladů, zároveň ale také zpomalení tempa, kterým mají snižovat emise.
Bezplatné povolenky výměnou za investice
Komise chce zachovat bezplatné přidělování části povolenek také po roce 2030. Podpora však má být více provázána s konkrétními investicemi do dekarbonizace.
Firmy by měly získat 80 procent bezplatných povolenek předem, pokud předloží plán investic do snižování emisí v Evropě. Zbývajících 20 procent by obdržely až po uskutečnění slíbených projektů.
Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka evropský i český průmysl potřebuje ještě razantnější opatření. Vláda je proto chce prosazovat i během dalšího vyjednávání.
Firmy budou moci využít zahraniční projekty
Návrh umožňuje, aby podniky v letech 2036 až 2040 pokryly část svých emisních povinností prostřednictvím mezinárodních uhlíkových kreditů. Jejich podíl by mohl dosáhnout až dvou procent celkových povinností firmy.
Podniky by tak nemusely veškeré emise pokrývat pouze nákupem evropských povolenek. Část závazků by mohly splnit financováním kvalitních zahraničních projektů zaměřených na snižování emisí.
Komise chce současně zachovat princip solidarity. Část výnosů z prodeje povolenek by proto měla nadále směřovat do chudších členských států, kterým pomáhá financovat modernizaci energetiky. Mezi tyto země stále patří také Česko.
O změnách se bude ještě vyjednávat
Návrh Evropské komise ještě musí schválit členské státy v Radě EU a Evropský parlament. Jednání mohou trvat několik měsíců.
Reformu vstřícnější k průmyslu podporují vedle Česka například Itálie a Polsko. Proti oslabování dosavadních klimatických cílů se naopak stavějí severské státy a Španělsko. Konečná podoba pravidel se proto během vyjednávání může ještě výrazně změnit.