Babiš: Nehádejme se. 17. listopad je i o právu zvolit si vládu, kterou lidé chtějí
Premiér Andrej Babiš využil 17. listopad k výzvě ke zklidnění vyhrocené politické atmosféry. Připomněl svobodu říkat vlastní názor i možnost zvolit si vládu a Čechy vyzval, aby se nehádali. Oslav se osobně neúčastní, protože odjel na vládní návštěvu Izraele.
Premiér Andrej Babiš vyzval na 17. listopadu Čechy, aby se nehádali a místo sporů oslavovali Českou republiku. Svátek podle něj připomíná nejen boj proti nacismu a komunismu, ale také dnešní svobodu projevu a možnost rozhodovat ve volbách o tom, kdo bude zemi řídit. „V tento den se opakovaně psaly dějiny naší země. Proto dnes slavíme krásný svátek, který je o svobodě. O možnosti říkat svobodně pravdu a nebýt za ni popotahován. O svobodě nebát se říct, co si myslíme. O svobodě si jednou za čtyři roky zvolit vládu, jakou chceme,“ napsal Babiš na síti X. Česko je podle něj zemí, kterou může Čechům většina světa jen závidět.
Babiš zároveň připomněl události let 1939 a 1989. „A já ze srdce děkuji odvážným mladým lidem, kteří přesně za tyto hodnoty bojovali proti nacistické okupaci v roce 1939 a o půl století později, 17. listopadu 1989, proti komunistickému režimu,“ uvedl premiér. Podle něj právě díky mladým lidem patří 17. listopad všem. „Nehádejme se, oslavujme Českou republiku,“ dodal.
Ani statisícová demonstrace na Letné nepřiměla premiéra Andreje Babiše ke změně postoje. Požadavky Milionu chvilek na odvolání Tomia Okamury z čela Sněmovny či odebrání ministerstva obrany SPD odmítl a vláda trvá také na zrušení televizních a rozhlasových poplatků.
Babiš požadavky z Letné odmítl. „Nebudu je zvažovat,“ vzkázal Milionu chvilek
Politika
Ani statisícová demonstrace na Letné nepřiměla premiéra Andreje Babiše ke změně postoje. Požadavky Milionu chvilek na odvolání Tomia Okamury z čela Sněmovny či odebrání ministerstva obrany SPD odmítl a vláda trvá také na zrušení televizních a rozhlasových poplatků.
Babiš slaví výročí v Izraeli
Premiér se letošních oslav v Česku osobně neúčastní, protože je na vládní návštěvě Izraele. Výročí sametové revoluce připomněl dopoledne také při setkání s izraelským prezidentem Jicchakem Herzogem v Jeruzalémě, kde 17. listopad označil za velmi důležitý den pro českou společnost. Herzog českým občanům popřál vše dobré a poděkoval české vládě i diplomatům obou zemí za dosavadní spolupráci.
17. listopad. V tento den se opakovaně psaly dějiny naší země. Proto dnes slavíme krásný svátek, který je o svobodě. O možnosti říkat svobodně pravdu a nebýt za ni popotahován. O svobodě nebát se říct, co si myslíme. O svobodě si jednou za čtyři roky zvolit vládu, jakou chceme. Oslavujme, že žijeme v takové zemi, kterou nám většina světa může jen závidět. A já ze srdce děkuji odvážným mladým lidem, kteří přesně za tyto hodnoty bojovali proti nacistické okupaci v roce 1939 a o půl století později, 17. listopadu 1989, proti komunistickému režimu. Díky nim 17. listopad dnes patří nám všem. Nehádejme se, oslavujme Českou republiku 🇨🇿— Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 17, 2026
Babiš už před týdnem uvedl, že ho neúčast na oslavách na Národní třídě mrzí, protože tam jinak chodí každý rok. „Na druhou stranu to třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace,“ řekl. V době své předchozí vlády přicházel na Národní třídu ještě za tmy nebo brzy ráno kvůli obavám z demonstrantů.
Výzva ke klidu po demonstraci na Letné
Babišova výzva přichází v době sporů kolem plánované změny financování České televize a Českého rozhlasu. Premiér dříve hovořil o možném zneužití svátku odpůrci vládního návrhu. V neděli přitom na Letné demonstrovalo na podporu veřejnoprávních médií podle odhadu organizátorů 350 tisíc až 450 tisíc lidí. Šlo tak zřejmě o největší demonstraci v Česku od konce roku 1989.
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