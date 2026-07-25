Francii pustoší rekordní požáry. Shořela plocha odpovídající téměř dvěma Prahám
Lesní požáry ve Francii letos podle ministra vnitra Laurenta Nuňeze spálily už téměř 98 tisíc hektarů půdy, nejvíce v historii. Ohně si vynutily evakuaci statisíců lidí a sužují také Španělsko, Itálii, Řecko i sever Afriky.
Lesní požáry ve Francii od začátku letošního roku spálily téměř 98 tisíc hektarů půdy. Podle ministra vnitra Laurenta Nuňeze jde o rekordní rozsah, k němuž výrazně přispívají nynější požáry v jihozápadním departementu Gironde.
Údaje ministra jsou podstatně vyšší než čísla evropského satelitního systému EFFIS. Ten eviduje od začátku roku přibližně 69 473 hektarů spáleného území. I tato hodnota ale překonává bilanci celého roku 2022, kdy ve Francii shořelo 66 300 hektarů.
Oheň pohltil území větší než Praha
Rozloha hlavního města Prahy činí necelých 50 tisíc hektarů. Plocha uváděná systémem EFFIS tak odpovídá přibližně 1,4násobku rozlohy metropole. Údaj francouzského ministra představuje území velké téměř jako dvě Prahy.
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Zprávy z firem
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Letošní situace je výjimečná také tím, že satelity zaznamenaly rozsáhlé požáry už v únoru. Část z nich souvisela s ekologickým vypalováním, při němž hasiči kontrolovaně odstraňují křoviny a pročišťují lesy. Červenec 2026 je však ve Francii z hlediska rozsahu požárů nejhorším červencem od začátku měření v roce 2006.
Domovy musely opustit statisíce lidí
V jihozápadní Francii se v uplynulých dnech muselo evakuovat přibližně 141 tisíc obyvatel. Dalších zhruba 100 tisíc lidí opustilo své domovy v sobotu ráno, kdy úřady preventivně vyklidily obce v okolí Bordeaux.
S rozsáhlými požáry bojuje také Španělsko. Západně od Madridu tam plameny podle tamního ministerstva vnitra zasáhly až 25 tisíc hektarů. Ve střední části země muselo své domovy opustit přibližně 60 tisíc lidí.
Požáry sužují Evropu i sever Afriky
Oheň se nešíří pouze Francií a Španělskem. S lesními požáry bojují rovněž Itálie a Řecko. Kritická situace panuje také v severní Africe, zejména v Tunisku, Maroku a Alžírsku.
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