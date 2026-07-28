Austrálie hledá cestu z ropné závislosti. Zvažuje výstavbu nové rafinerie, první za více než 60 let
Napětí na Blízkém východě přimělo Austrálii přehodnotit zabezpečení dodávek paliv. Země, která čtyři pětiny spotřeby pokrývá dovozem, zvažuje stavbu nové velkokapacitní rafinerie. První za více než 60 let.
Austrálie prověří možnost výstavby první nové ropné rafinerie za více než 60 let. Projekt má snížit závislost země na dovozu a posílit bezpečnost dodávek paliv, uvedl australský premiér Anthony Albanese.
Zatím vznikne předběžná studie proveditelnosti. Pokud potvrdí, že je projekt uskutečnitelný, velkokapacitní rafinerii v Západní Austrálii by postavil výrobce průmyslových chemikálií Perdaman, informovala agentura Reuters.
Vlády zaplatí studii proveditelnosti
Válka na Blízkém východě narušila zahraniční dodávky a zvýraznila zranitelnost Austrálie, která většinu paliv dováží. Nová rafinerie by podle Albaneseho měla zvýšit odolnost země vůči budoucím výpadkům dodávek.
Federální vláda a vláda státu Západní Austrálie vynaloží na předběžnou studii společně čtyři miliony australských dolarů, tedy více než 59 milionů korun. Studie má posoudit proveditelnost projektu i možné umístění závodu.
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Austrálie dováží čtyři pětiny paliv
Austrálie pokrývá dovozem zhruba 80 procent své spotřeby paliv. V souvislosti s konfliktem na Blízkém východě proto usiluje o zajištění stabilnějších dodávek.
K omezení závislosti na zahraničí vládu vybídla také zpráva australského ministerstva financí. Podle ní je světový ropný trh kvůli nižším zásobám zranitelnější vůči výpadkům dodávek než v minulosti.
Z osmi rafinerií zůstaly dvě
Většina australských rafinerií vznikla v 50. a 60. letech minulého století. Mnoho z nich však bylo během posledních tří desetiletí uzavřeno kvůli vysokým provozním nákladům a konkurenci velkých rafinerií v Asii.
Zatímco v roce 2000 bylo v Austrálii v provozu osm rafinerií, nyní zůstávají jen dvě. Jednu provozuje společnost Ampol v Queenslandu a druhou firma Viva Energy ve státě Viktorie. Obě se nacházejí na východě země.
Jediná rafinerie v Západní Austrálii ukončila provoz v roce 2021. Společnost BP tehdy rozhodla o přeměně závodu v Kwinaně s kapacitou 146 000 barelů denně na terminál pro dovoz paliv.
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