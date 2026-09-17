V 55 začala s baletem, v 63 s modelingem. Pak přišlo Valentino
V pětapadesáti si splnila sen a začala s baletem. O osm let později získala první modelingovou zakázku a nakonec se dostala až na pařížský Fashion Week a kampaň pro Valentino v New Yorku. Lékařka a modelka Hana Janata v podcastu Kód: Longevity mluví o nových začátcích, předsudcích spojených s věkem i o tom, proč se odmítá řídit představami o tom, co už se v určité fázi života „nehodí“.
Kdyby někdo Haně Janatě před dvaceti lety řekl, že jednou půjde přehlídku pro Valentino v Paříži a následně poletí fotit jeho kampaň do New Yorku, nejspíš by se tomu smála. Modeling totiž dlouho vůbec nebyl součástí jejích plánů.
„Možná mi občas někdo řekl, jestli nechci dělat modelku, a já říkala: Teď jsem stará, je mi čtyřicet,“ vzpomíná v podcastu Kód: Longevity. Sama tak přiznává, že představu modelky jako mladé ženy měla dlouho zakořeněnou i ona.
Ještě před modelingem si ale splnila jiný sen. Od dětství chtěla tančit, kvůli své výšce však nakonec na konzervatoř nezamířila. K baletu se vrátila až v 55 letech, kdy objevila kurzy pro dospělé. Nezůstala přitom jen u rekreačního pohybu. Tančila na špičkách a později absolvovala také kurz lektora tance.
Právě u baletu se setkala i s předsudky spojenými s věkem. Když si při špatném doskoku lehce natrhla lýtkový sval, od kolegyně si vyslechla, že je „stará bába“ a na něco takového už nemá. Janata se tím ale odradit nenechala. Zranění se podle ní může při pohybu stát člověku v jakémkoliv věku.
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První focení přišlo v 63 letech
K modelingu ji přivedla poměrně praktická úvaha. Výška a štíhlá postava, kvůli kterým se v minulosti setkávala i s nepříjemnými poznámkami, by najednou mohly být výhodou. „Člověk má dělat, k čemu má nějaké dispozice,“ popisuje.
Do modelingové agentury vstoupila v době covidu, takže na první příležitost nějakou dobu čekala. Když přišla, bylo Janatě 63 let. Její první zakázkou bylo focení spodního prádla pro brněnskou firmu, která do kampaně zapojila ženy různého věku.
Následovaly další zakázky, změna agentury a zahraniční zastoupení. Právě díky němu se Janata dostala na casting pro Valentino před pařížským Fashion Weekem.
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Na castingu nebyla jedinou starší modelkou
Původně si myslela, že si ji módní dům vybral předem. Na místě ale zjistila, že je jednou z přibližně dvaceti starších žen, mezi nimiž se rozhoduje.
Následovalo několik dní nejistoty. Přestože na ní už zkoušeli šaty, účast na přehlídce stále nebyla potvrzená. Definitivní verdikt přišel až před samotnou show. „Když přišlo: Jo, máš to a v neděli jdeš přehlídku, tak se mi paradoxně hrozně ulevilo,“ vzpomíná.
Nakonec vyšla na molo v tělových průhledných šatech. V prostředí samotné přehlídky podle ní její věk ani odhalující model nikdo zvlášť neřešil. Jiná zkušenost přišla až poté, co se fotografie dostaly do českých médií.
Část reakcí se podle Janaty soustředila právě na její věk. „Kdyby mi bylo třeba třicet nebo dvacet, tak to projde lépe,“ říká. Právě tehdy začala svou zkušenost vnímat také jako boření stereotypu „neviditelné staré ženy“.
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O přibližně šest týdnů později přišla další nabídka od Valentina. Tentokrát odletěla do New Yorku, kde fotila kampaň značky. Modeling, který začal jako pokus o něco nového po šedesátce, ji tak během několika let dostal na přehlídkové molo v Paříži i před objektiv v New Yorku.
Janata přitom svou zkušenost nestaví jako souboj generací. Naopak říká, že jí práce s výrazně mladšími lidmi vyhovuje. „Moudrost není výsadou stáří a mládí nechrání před moudrostí,“ říká s tím, že mnohem důležitější než věk je pro ni to, jaký člověk je.
Jak se začíná s modelingem po šedesátce?
Co se děje v zákulisí castingu pro Valentino?
A jak Hana Janata přemýšlí o stárnutí, pohybu, vzhledu i dlouhověkosti?
Poslechněte si celý rozhovor Hany Janata s Evou Čerešňákovou v podcastu Kód: Longevity na Newstream TV. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ho také na oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify i Apple Podcasts.