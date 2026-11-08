Týden tradera: Trump dostal na frak, burza krvácí. Ani zbrojaři nemají vyhráno
Trumpova volební porážka poslala otřesy i na Wall Street. Investoři se zalekli možných překážek pro výstavbu datacenter a začali ve velkém prodávat technologické akcie. Nasdaq se ocitl přibližně 12 procent pod říjnovým rekordem a nervozita zasáhla celý trh. Špatné zprávy navíc přišly i z evropského zbrojního průmyslu: Rheinmetall znovu snížil výhled.
Uplynulý týden znovu ukázal, jak prudce se dokáže změnit nálada na burze. Obávané americké volby v polovině prezidentského mandátu, takzvané midterms, potvrdily to, co se čekalo už delší dobu. Donald Trump a republikáni dostali na frak. Rozsah porážky byl ale mimořádný a výsledek tentokrát přijal i jinak útočný americký prezident. Investoři vzápětí začali přehodnocovat, co nová politická situace znamená pro jejich peníze.
Trump v defenzivě. Na jak dlouho?
Demokraté podle projekcí získali kontrolu nad oběma komorami Kongresu. Jejich vítězství odráží nespokojenost voličů s ekonomikou, vysokými životními náklady i válkou v Íránu. Uspěli také v tradičních republikánských baštách: převrátili nejméně sedm senátních křesel a získali sněmovní obvody, v nichž republikáni v roce 2024 vítězili s přehledem. Trump tak od svého návratu do Bílého domu poprvé čelí zásadní protiváze své moci ve Washingtonu.
Drtivá porážka republikánů ve volbách do Kongresu začíná zasahovat i nejvyšší patra Trumpovy administrativy. Ministr zahraničí a poradce pro národní bezpečnost Marco Rubio podle několika zdrojů zvažuje, zda z vlády odejít, a o své budoucnosti už měl jednat s Bílým domem. Sám Rubio i prezidentovo okolí ale tvrdí, že žádnou rezignaci nechystá. Podobné spekulace se kromě Rubia objeví také v případě ministra obrany Peta Hegsetha.
Trumpovi se začíná drolit tým. Rubio zvažuje odchod
Politika
Drtivá porážka republikánů ve volbách do Kongresu začíná zasahovat i nejvyšší patra Trumpovy administrativy. Ministr zahraničí a poradce pro národní bezpečnost Marco Rubio podle několika zdrojů zvažuje, zda z vlády odejít, a o své budoucnosti už měl jednat s Bílým domem. Sám Rubio i prezidentovo okolí ale tvrdí, že žádnou rezignaci nechystá. Podobné spekulace se kromě Rubia objeví také v případě ministra obrany Peta Hegsetha.
Nový Kongres pravděpodobně zahájí vyšetřování prezidenta, jeho administrativy i podnikatelských aktivit a výrazně zkomplikuje prosazování jeho legislativního programu. Podle mého názoru volební výsledek Trumpa zatlačil do defenzivy, nemusí v ní ale zůstat dlouho. S odstupem se může chovat ještě agresivněji, protože už nebude mít mnoho co ztratit. Naděje na výraznější zklidnění vztahů s Íránem mezitím přispěla k poklesu cen ropy: americká WTI zlevnila směrem k 87 dolarům za barel a přiblížila se měsíčnímu minimu.
Datacentra pod otazníkem, technologie pod palbou
Na akciových trzích převážily obavy z toho, co demokratické vítězství přinese rozjeté výstavbě datacenter. Ve státech důležitých pro tyto projekty se investoři obávají dalších moratorií, přísnějšího povolování i vyšších nákladů na elektřinu a infrastrukturu. Právě strach z komplikací kolem datacenter patřil k hlavním spouštěčům výprodeje. Nasdaq v jeho průběhu padal až o šest procent a index S&P 500 se během týdne pohyboval v širokém pásmu od 7300 do 7700 bodů.
Donald Trump slibuje americkým státům bohatství z umělé inteligence a spolupráci s Bílým domem. Po volebním debaklu republikánů ale sílí opačný požadavek: nejprve ochránit obyvatele, potom povolovat další datová centra. Spor se vyostřuje zejména v Texasu, kde nastupující demokratická guvernérka žádá pravidla pro odvětví, které vedle investic přináší také obavy z dražší elektřiny a rostoucí spotřeby vody.
Trump po volebním debaklu láká na bohatství z AI. Texas chce zatáhnout za brzdu
Politika
Donald Trump slibuje americkým státům bohatství z umělé inteligence a spolupráci s Bílým domem. Po volebním debaklu republikánů ale sílí opačný požadavek: nejprve ochránit obyvatele, potom povolovat další datová centra. Spor se vyostřuje zejména v Texasu, kde nastupující demokratická guvernérka žádá pravidla pro odvětví, které vedle investic přináší také obavy z dražší elektřiny a rostoucí spotřeby vody.
Při popisovaném výprodeji se S&P 500 propadl o 4,4 procenta na 7353,73 bodu. Nasdaq Composite odepsal 5,5 procenta a uzavřel přibližně 12 procent pod říjnovým rekordem. Technologie v indexu S&P 500 ztratily 7,3 procenta, polovodičový index se propadl přibližně o 12 procent a akcie Nvidie odepsaly přes devět procent.
Nešlo přitom jen o přesun peněz z technologií do jiných odvětví. Výprodej zasáhl všech jedenáct sektorů indexu S&P 500, což ukazuje na výrazné omezení ochoty investorů podstupovat riziko. Trh tak podle mého názoru začíná důvodně zvažovat i hrozbu ekonomického zpomalení.
Rheinmetall: Zakázky nestačí, musí se také dodat
Nepříjemná zpráva přišla také z evropského zbrojního průmyslu. Německý Rheinmetall podruhé od srpna snížil celoroční výhled kvůli zpoždění vojenských zakázek a dodávek munice. Pro rok 2026 nyní očekává tržby přibližně 13,2 miliardy eur místo původních 13,7 až 14,2 miliardy eur. Provozní marže má dosáhnout zhruba 18,5 procenta oproti dříve předpokládaným 19 procentům.
Za zhoršením výhledu stojí zejména přesun projektu Arminius Boxer pro německou armádu do příštího roku a komplikace při přejímacích zkouškách dělostřelecké munice. Akcie společnosti od začátku roku ztratily přibližně 35 procent. Jde o ostrý obrat proti předchozím čtyřem letům, kdy díky rostoucím evropským obranným výdajům po ruské invazi na Ukrajinu přidávaly v průměru 114 procent ročně.
Snížení výhledu hodnotím jednoznačně negativně. Dodavatelské řetězce zůstávají napjaté a německým firmám podle mého názoru výrazně škodí také vysoké ceny plynu a energií. Zároveň ale nelze vyloučit další eskalaci války na Ukrajině, která by zájem investorů o akcie zbrojařů mohla znovu zvýšit.