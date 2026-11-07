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newstream.cz Politika Útok v centru Krakova má pět mrtvých. Vrah střílel z auta do kolemjdoucích

Útok v centru Krakova má pět mrtvých. Vrah střílel z auta do kolemjdoucích

Polská policie, ilustrační foto
Profimedia.cz
Michal Nosek
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Pět lidí zemřelo a další více než desítka utrpěla zranění při sobotní střelbě v centru Krakova. Muž podle policie střílel z auta na náhodné kolemjdoucí u Hlavního náměstí. Lidé hledali úkryt v obchodech a restauracích, mezi zraněnými jsou také policisté. Útočníka policejní hlídky postřelily a zadržely. 

Střelba zasáhla historické centrum Krakova v sobotu 7. listopadu krátce po 15. hodině. Podle rozhlasové stanice RMF FM přijížděl útočník ulicí Sławkowska směrem k Hlavnímu náměstí a z auta střílel na náhodné lidi. Policie následně oznámila pět mrtvých a více než desítku zraněných. Mezi nimi jsou podle informací zveřejněných serverem Wiadomości dva policisté.

Výstřely vyvolaly paniku. Lidé z náměstí utíkali do okolních provozoven, kde hledali bezpečí. Podle svědectví zveřejněného deníkem Gazeta Wyborcza se zaměstnanci obchodů a restaurací zabarikádovali uvnitř společně se zákazníky. Jeden z pracovníků obchodu v ulici Sławkowska popsal, že slyšel přibližně deset výstřelů a poté s ostatními čekal uvnitř na pokyny policie.

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Na místo vyrazily dostupné policejní hlídky a záchranáři, na náměstí přistál také vrtulník letecké záchranné služby. Zasahující složky vyzvaly lidi v okolí, aby se ukryli na bezpečných místech. Podle Onetu policie bezprostředně po oznámení střelby vyslala na místo všechny dostupné hlídky. -

Policie útočníka postřelila

Policejní zásah se neomezil na samotné náměstí. Krakovská radnice potvrdila také zásah v ulici Dietla. Podle policejního sdělení, které zveřejnil deník Fakt, policisté pachatele postřelili a následoval jeho převoz do nemocnice. Zadržení útočníka potvrdil podle RMF24 také mluvčí malopolských hasičů Hubert Ciepły s odvoláním na policii. 

Tusk: Policie vyšetřuje okolnosti útoku

Ke střelbě se vyjádřil polský premiér Donald Tusk. Na síti X uvedl, že ho ministr vnitra průběžně informuje a policie vyšetřuje pozadí i všechny okolnosti útoku. Motiv střelby zůstává podle dosud dostupných informací nejasný. rmf24.pl

Ministr spravedlnosti Waldemar Żurek podle dodaného zpravodajského textu vyjádřil soustrast pozůstalým a uvedl, že na místě pracují státní zástupci i policisté, kteří zajišťují důkazy. Veřejnost zároveň vyzval ke klidu a k tomu, aby nebránila práci zasahujících složek.

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