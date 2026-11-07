Od osudových ran až k záchraně duše: Lékařka a záchranářka Katarína Veselá o práci v terénu, vyhoření i cestě z osobního dna
Lékařka a záchranářka Katarína Veselá chtěla u pražské záchranky pracovat už od patnácti let. V podcastu newstream.cz Kód: Longevity s Evou Čerešňákovou hovoří o náročných službách i o roce, během něhož přišla o manžela, čelila smrtelné nemoci matky a požáru vlastního bytu. Popisuje, jak jí psychoterapie pomohla zvládat záchvaty přejídání a proč si duševní zdraví zaslouží stejnou pozornost jako tělesná kondice.
Katarína Veselá pochází ze slovenských Košic, ale už v patnácti letech měla jasno, kam chce v životě zamířit. Při sledování televizního seriálu Pohotovost si vysnila, že bude lékařkou na pražské záchranné službě. Cesta k tomuto cíli nebyla přímočará, po různých peripetiích se jí však sen splnil.
Adrenalin jako ochranný štít
Práce na záchrance znamená každodenní kontakt s krví, úrazy a lidským utrpením. Při akutním zásahu ale podle Veselé funguje adrenalin jako přirozený ochranný štít. Pozornost se soustředí na člověka, který potřebuje pomoc, a na kroky, které je nutné udělat. „U pacientů nevnímáte, že tam je krev, ale že ten člověk potřebuje pomoct. Když vidím krev, mám v hlavě přesně to, co musím udělat,“ popisuje lékařka.
U nehody na pomoc nejste sami
Co ale dělat, když se u dopravní nehody nebo náhlého kolapsu ocitne laik, který se bojí, že zpanikaří a nebude umět pomoci? Veselá zdůrazňuje dvě základní zásady. První je myslet na vlastní bezpečnost. Ať už jde o nehodu na silnici, nebo zásah elektrickým proudem, zachránce musí nejprve chránit sám sebe. U dopravní nehody to znamená například obléci si reflexní vestu a ujistit se, že ho neohrožuje okolní provoz.
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Druhým krokem je zavolat na linku 155 nebo použít aplikaci Záchranka. Ani člověk bez kurzu první pomoci totiž nemusí situaci zvládat sám. „Vytočíte kouzelné číslo 155 nebo použijete aplikaci Záchranka. Tam sedí operátoři a operátorky, kteří vám umějí poradit v jakékoliv situaci. Je to váš kamarád na telefonu. Dnes už se dá provést i videohovor, takže operátor má oči přímo na místě a pravděpodobnost zmatkování je mnohem menší,“ vysvětluje Veselá.
Zákulisí zásahů: Od Pražského hradu po temné kolektory
Služba na záchrance je z hlediska životního stylu nesmírně náročná. Při nočních službách musí posádka po pípnutí pageru nasednout do auta do jediné minuty, přičemž během jediné noci absolvuje pět až osm výjezdů. Tento nepravidelný režim narušuje biologické hodiny a přirozenou regeneraci těla.
Na druhé straně tato profese otevírá dveře do míst, kam se běžný člověk nemá šanci podívat. „Byla jsem například u předávání státních vyznamenání na Pražském hradě, kde jsme měli zdravotní asistenci. Ale běžně se dostaneme i do podzemních kolektorů nebo do zákulisí pošty,“ popisuje Veselá.
Zároveň však přiznává, že neustálý kontakt s lidskou bolestí zanechává v podvědomí zdravotníků trvalou stopu: „Není pravda, že se nás ty osudy netýkají. Neseme si je se sebou. Lidská bolest a utrpení se nedají zcela vytěsnit.“
Tragický rok 2021: Diagnóza matky, náhlé úmrtí manžela a požár na Vánoce
Nejtěžší zkouška v životě Kataríny Veselé přišla v roce 2021, kdy se na ni během několika měsíců sesypala řada osobních tragédií. Vše začalo na přelomu let 2020 a 2021, kdy se dozvěděla o pokročilé rakovině prsu u své maminky na Slovensku. V probíhající pandemii covidu-19, kdy práce na záchrance dosahovala trojnásobného zatížení, se snažila pendlovat mezi Prahou a rodnými Košicemi. V srpnu 2021 však přišla další nečekaná rána, náhle jí zemřel manžel.
Veselá se po jeho smrti přestěhovala do nového bytu, kde byl nainstalován biokrb. Dne 20. prosince 2021 však kvůli chybě v instalaci krb po zapálení zachvátil byt plameny. Domácí hasicí přístroj nepomohl a byt vyhořel.
„Dne 24. prosince 2021 jsem seděla v úplně ledovém bytě s pootvíranými okny. Pod neshořelým stromečkem ležel poslední dárek od manžela, který kupoval v srpnu, den před svou smrtí. Říkala jsem si, zda vůbec mohou být horší Vánoce. Měly to být poslední Vánoce s mámou na Slovensku, ale za mámou jsem už odjet nemohla,“ vzpomíná na nejtemnější chvíle svého života.
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Doktorka Veselá byla zvyklá v práci osobní problémy striktně oddělovat: „Jakmile vejdu do práce, osobní život nechám za dveřmi. To jsem se za ta léta naučila.“ Jakmile však služba skončila a zůstala večer sama v bytě, nevěděla si s obrovským vnitřním tlakem poradit.
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Zlom nastal díky příteli, který pracoval jako psychiatr a psychoterapeut. Přivedl ji k myšlence vyhledat odbornou psychoterapeutickou péči.
„Vůbec jsem netušila, co to psychoterapie je. Říkala jsem si, proč bych měla chodit za cizími lidmi a povídat si s nimi. Ale terapeuta by měl mít podle mě každý. Péče o duševní zdraví by měla být stejnou součástí života jako péče o tělo. Když se podíváme do historie, v pralesích byli šamani, v církvi zpověď. Vždy tu byl někdo moudřejší, za kým se chodilo. Psychoterapie není výmysl 21. století,“ zdůrazňuje Veselá.
Terapie pro ni neznamenala jen náplast na prožité trauma. Stala se pro ni průvodcem rozvojem. Naučila se nastavovat si zdravé hranice, nebýt za každou cenu člověkem, který se snaží zavděčit všem, efektivně zvládat konflikty i získat odstup od nenávistných komentářů na internetu.
Pochopení pro závislosti a udržitelné shazování kilogramů
Díky vlastní zkušenosti s emočním přejídáním získala Katarína Veselá hluboký vhled do problematiky závislostí a únikových mechanizmů. Odsuzování lidí, kteří utíkají k alkoholu, drogám či práškům, považuje za povrchní.
„Ten člověk cítí obrovskou vnitřní bolest, která ho tlačí uvnitř a on nevnímá, jak by si ulevil. Někdo utíká k alkoholu, někdo k extrémnímu sportu. Nikdo nepije z plezíru. Pokud bych viděla někoho s problémem, nešla bych po tom, čím to zahání, ale po té vnitřní bolesti, která ho trápí,“ vysvětluje.
Jakmile se její psychický stav stabilizoval, rozhodla se zatočit s nadváhou. Jejím prvořadým cílem nebylo konkrétní číslo na váze, ale touha obout si své oblíbené kozačky.
Zvolila udržitelnou cestu. Místo drastických diet začala používat kalorické tabulky a zmenšovat porce, aniž by si striktně odpírala sladké. Najala si osobního trenéra a začala cvičit 6× týdně, kombinujíc kardio se silovým tréninkem. Za rok a půl shodila 30 kilogramů bez ztráty svalové hmoty a svalovým tréninkem předešla povislé kůži. Dnes si váhu bez problémů udržuje.
Rozhovor s lékařkou Katarínou Veselou přinášíme v rámci podcastové série Kód: Longevity. Epizoda se přehrává v úvodu tohoto článku, najdete ji také na Newstream TV, YouTube a všech oblíbených podcastových platformách.
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