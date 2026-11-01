Týden tradera: Microsoft září, Alphabet padá. Investory dohánějí účty za AI
Trh přešlapuje na místě, ale příležitostí spálit se nabízí dost. Zatímco Microsoft ukázal, že na rozmachu umělé inteligence dokáže vydělávat, Alphabet investory zklamal a jeho akcie prudce oslabily. Do toho přichází výhled dalšího růstu amerických sazeb a drahá ropa, která může náladu na burzách ještě zkomplikovat.
Máme za sebou další náročný týden. Americký index S&P 500 se stále pohybuje v rozpětí 7700 až 7800 bodů a trh nenachází jasný směr. To ovšem neznamená, že se nic neděje. Naopak. investoři mají spoustu příležitostí udělat drahou chybu. Uplynulé dny přinesly hned několik zásadních událostí, od rozhodování americké centrální banky o úrokových sazbách až po výsledky technologických gigantů Microsoftu a Alphabetu. A právě jejich čísla ukázala, jak rozdílné mohou být příběhy firem, které sázejí na boom umělé inteligence.
Fed vyčkává. Prosinec může přinést růst sazeb
Americká centrální banka podle očekávání sazby nezměnila. V pásmu 3,75 až 4 procent je ponechala poměrem hlasů deset ku dvěma. Před zasedáním trh přisuzoval zvýšení o čtvrt procentního bodu jen přibližně devítiprocentní pravděpodobnost. Pozornost se tak soustředila především na signály, co může přijít v prosinci. Předseda Fedu Kevin Warsh zdůraznil odolnost ekonomiky i přetrvávající inflaci, čímž podpořil očekávání dalšího zvýšení sazeb na konci roku a případně také na začátku roku 2027.
Evropská centrální banka (ECB) dnes ponechala své úrokové sazby na dosavadní úrovni. Jak v rozhovoru pro Newstream podtrhuje hlavní ekonom společnosti Investona Vojtěch Olbrecht, překvapením bylo pouze oznámení šéfky ECB o jejím odstoupení.
Rozhodnutí ECB o sazbách zastínila zpráva o odchodu Lagardeové
Money
Evropská centrální banka (ECB) dnes ponechala své úrokové sazby na dosavadní úrovni. Jak v rozhovoru pro Newstream podtrhuje hlavní ekonom společnosti Investona Vojtěch Olbrecht, překvapením bylo pouze oznámení šéfky ECB o jejím odstoupení.
Podle mého názoru bylo vyčkávání logické i vzhledem k volbám do Kongresu, takzvaným midterms, které se konají příští týden. Mohou výrazně proměnit americkou politickou scénu a republikáni Donalda Trumpa podle průzkumů nemají jistou pozici. Fed se podle mě nechce nechat vtáhnout do předvolebního boje a čelit výtkám, že příliš vysokými sazbami škrtí ekonomiku. Inflace se přitom nad jeho dvouprocentním cílem drží už téměř šest let. Do prosincového zasedání však dorazí ještě řada makroekonomických údajů, takže centrální bankéři budou mít čas posoudit, v jaké kondici ekonomika vstupuje do závěru roku.
Drahá ropa zůstává hrozbou
Velkou komplikací by podle mě bylo obnovení bojů na Blízkém východě a další prudké zdražení ropy. Americká lehká ropa WTI se stále obchoduje kolem 103 dolarů za barel, tedy poblíž mnohaletých maxim. Cena černého zlata tak podle mého názoru zůstane jedním z nejdůležitějších ukazatelů pro další vývoj nálady na finančních trzích.
Microsoft ukázal, kde AI vydělává
Microsoft v prvním čtvrtletí svého fiskálního roku překonal očekávání trhu. Tržby meziročně zvýšil o 19 procent na 92,28 miliardy dolarů, zatímco analytici čekali 90,62 miliardy. Hlavním motorem růstu byl cloud Azure, jehož tržby díky silné poptávce po výpočetní kapacitě pro umělou inteligenci vzrostly o 48 procent. Čistý zisk se zvýšil z 27,75 na 36,63 miliardy dolarů a upravený zisk na akcii dosáhl 4,89 dolaru oproti očekávaným 4,71 dolaru. Akcie na výsledky reagovaly v obchodování po uzavření burzy přibližně tříprocentním růstem.
Firma tak dál těží z poptávky po cloudových službách. Přestože se agenti umělé inteligence zatím mezi širší veřejností výrazně neprosadili, Microsoft na zájmu o AI dokáže vydělávat. Jeho akciím nadále věřím. Poměr ceny akcie k očekávanému zisku, takzvané forward P/E, se pohybuje kolem 22násobku, což považuji za rozumné ocenění a prostor pro další růst.
Alphabetu rostou tržby i dluh. Investoři ztrácejí trpělivost
Podstatně horší reakci vyvolal další velký hráč na poli umělé inteligence, společnost Alphabet. Její akcie se po zveřejnění výsledků v obchodování po uzavření burzy propadly až o deset procent. Tržby sice ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostly o 25 procent na 127,58 miliardy dolarů, přesto nedosáhly na očekávaných 128,22 miliardy. Upravený zisk na akcii činil 2,67 dolaru místo očekávaných 3,02 dolaru a čistý zisk klesl z 34,98 na 26,17 miliardy dolarů.
Investory ale znepokojilo především hospodaření s hotovostí a rostoucí zadlužení. Volný peněžní tok skončil v minusu 9,07 miliardy dolarů, výrazně hůře než na očekávaných minus 2,70 miliardy. Dlouhodobý dluh mezitím vystoupal na 125,1 miliardy dolarů z 21,6 miliardy před rokem. Obrovské kapitálové výdaje financované dluhem si podle mě začínají vybírat svou daň. Výsledky Alphabetu jsou tak varováním, že sázka na umělou inteligenci sama o sobě investorům stačit nemusí. A korekce technologických akcií může pokračovat.