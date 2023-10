Politický diář Jany Havligerové: Babišova žvanírna a život podle lidovců

Fialův kabinet podle očekávání přestál už třetí pokus o vyslovení nedůvěry v tomto volebním období. Opozice ví, že při současném rozložení sil ve sněmovně nemůže uspět.

Soutěž Babiše s Okamurou o nejdelší čas řečnění ale utnout nehodlá. Babiš zatím prohrává, jeho rekord je šest hodin a osm minut, Okamurův sedm hodin a sedm minut. Doba, kdy předseda ANO o parlamentu mluvil jako o „žvanírně“ a jeho spolustraníci chtěli prosadit změnu jednacího řádu tak, aby bylo předem dáno, jak dlouho budou moci strany k jednotlivým bodům mluvit, je dávno pryč. Dřív se taky Babiš jednání ve sněmovně často neúčastnil s tím, že není člověk, který moc mluví. A teď žvaní a žvaní. Zmateně a nesouvisle.

ODS,TOP09 a KDU – ČSL zůstávají spolu. Občanští demokraté podle lidoveckého europoslance Zdechovského půjdou napřesrok do evropských voleb společně s topkaři a lidovci. Šéf ODS Fiala sice jeho výrok následně mírnil s tím, že strany by se mohly definitivně rozhodnout do konce října, dohoda je ale zřejmě před podpisem. Tak jen malé opakování. Obě menší strany jsou v Evropské lidové straně, ODS z této v podstatě eurofederalistické platformy odešla a působí v eurorealistické frakci Evropských konzervativců. Co tak podstatného se od té doby změnilo, snad Fiala dokáže voličům vysvětlit.

Lidovci na sobotní ideové konferenci nazvané „S láskou ke všem generacím“ nastínili, jak by podle nich mělo vypadat Česko v roce 2030. Jejich program – současný i budoucí má znovu nasvítit základní pilíře lidovecké politiky: život rodiny, bezpečné prostředí s udržitelnou krajinou a přírodou. Poslanec, předseda zdravotního výboru Tom Philipp přidal k vizím i praktickou radu, chcete-li základní heslo: Milujte se a množte se. Množte se co nejdřív a milujme se co nejdéle, je to zábavné, milé a je to zdravé.“