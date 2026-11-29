Svět podle Babiše. Chci peníze a moc, kdo je proti, lže
Andrej Babiš chce z unijní kasy víc peněz, Ukrajině ale pomáhat odmítá. Doma mezitím ministerstvo nechalo být stomilionovou dotaci pekárny z Agrofertu. Kdo s ním nesouhlasí, ten podle něj lže.
Premiér Babiš reprezentoval Česko na summitu Evropské unie. Řešily se dvě věci: rozpočet na roky 2028 až 2034 a pomoc Ukrajině. Jaký obrázek v Bruselu zanechal? Nikomu pomáhat nebudu, hlavně nám dejte víc peněz. „Dobrá práce“ pro reputaci naší země.
Návrh víceletého rozpočtu Evropské unie je ve stávající podobě pro Česko nepřijatelný, po mimořádném summitu EU český premiér. Ne proto, že je příliš rozhazovačný. Z tohoto důvodu je rozpočet nepřijatelný pro německého kancléře Merze. Babišovi vadí, že bychom měli dostat o tři miliardy eur méně, než nyní dostáváme.
Zřejmě žije v představě, že celá Evropská unie je tu jenom kvůli Čechům, aby jim posílala peníze z daní Belgičanů či Španělů. Česko je přitom pořád víc příjemcem než dárcem peněz.
Když přijde řeč na půjčku pro Ukrajinu, Babiš zapomene na solidaritu s evropskými partnery, a spolu se Slovenskem a Maďarskem řekne ne. Z rozpočtu chce od ostatních víc peněz, ale přispět jako ostatní, to ne. Chce prý mír, ne válku. V Moskvě mu tleskají. Babiš má patrně pocit, že dobře bojuje za české zájmy. Bohužel, škodí jim.
Parta z mokré čtvrti
Na domácí půdě ministerstvo průmyslu Karla Havlíčka zastavilo vymáhání stomilionové dotace od Pekárny Zelená louka ze skupiny Penam, která spadá pod Agrofert. Ta dostala v roce 2018, kdy Agrofert ještě oficiálně patřil Babišovi, dotaci sto milionů korun na „inovativní“ linku na toustový chleba. Evropští kontroloři však zjistili, že pekárna použila existující technologii a peníze neproplatila.
Podle Babiše „je to klasika, je to účelovka, jak poškozovat moji bývalou firmu." Čistý jako lilium, stejně jako v případu dotace na Čapák. Tam bylo rozhodnutí Vrchního soudu, že šlo o dotační podvod, podle Babiše taky účelovka. Podle Havlíčka už uplynula pro vymáhání dotace promlčecí lhůta.
Svět podle Babiše: chci peníze, benefity, chci vládnout, a kdo mě kritizuje, tak lže. S Motoristy a Okamurou, kteří kupí jeden skandál za druhým, si velmi dobře notuje. Oni k sobě opravdu patří.
A ještě jeden k nim patří, Miloš Zeman. Vždy to byl populista podobného ražení, volební podporu hledal také u lidí, kteří mají pocit, že jim druzí ubližují. Zeman se nechal slyšet, že chystaná Vltavská filharmonie v Praze je předražená a zbytečná. Přesně v duchu, podívejte se na Pražáky, co tam v té své Praze zase vymýšlejí. Tlačenka, chlast a nenávist mají v Česku pořád zastání.