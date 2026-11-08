Šílenec v Krakově zastřelil Brita a pět Poláků, předtím zabil svoje rodiče a sestru
Mezi šesti oběťmi po sobotní střelbě v Krakově je jeden Brit, ostatní jsou Poláci, uvedl dnes podle polských médií mluvčí Malopolského vojvodství Maksymilian Kosowski. Další tři mrtví, které policie našla v útočníkově domě, byli jeho rodiče a sestra, napsala dnes agentura DPA s odvoláním na místní média.
Mezi 16 zraněnými, včetně střelce, jsou občané Británie, Portugalska, Ruska, Německa a Rakouska, ostatní jsou Poláci, napsala dnes místní média s odvoláním na mluvčího Malopolského vojvodství. Jeho správní střediskem je Krakov, kde se tragédie v sobotu odpoledne stala.
Lidé mezitím na tamní sbírce pro policisty a jejich rodiny vybrali přes 1,4 milionu zlotých, asi 7,5 milionu korun.
V sobotu, krátce po 15. hodině, vjel čtyřiadvacetiletý Polák autem na hlavní náměstí v Krakově a začal střílet po náhodných kolemjdoucích. Šest lidí zabil a dalších 15 zranil, někteří jsou v kritickém stavu v nemocnici. V kritickém stavu je i střelec.
Doma vraždil v rodině
Policie pak v sobotu večer v útočníkově domě ve městě Ostrowiec Šwientokrzyski, které leží asi dvě hodiny jízdy severovýchodně od Krakova, našla další tři mrtvé. Už v sobotu i premiér Donald Tusk naznačil, že oběťmi jsou pravděpodobně členové jeho rodiny. Dnes místní média podle DPA napsala, že šlo o jeho rodiče a sestru.
Policie se domnívá, že útočník jednal sám, a vyloučila zprávy o tom, že by se pátralo po případném komplicovi. Důvody, které muže k útoku vedly, jsou předmětem vyšetřování. Polský ministr vnitra Marcin Kierwinski, který čin označil za terorismus, o střelci řekl, že vše nasvědčuje tomu, že byl ovlivněn krajně pravicovou ideologií. Útočník měl na sobě oblečení podobné vojenskému a použil také vojenské zbraně, mimo jiné pušku typu AR-15. V jeho voze pak policisté našli další zbraně i munici.
Na dnešek a pondělí polský prezident Karol Nawrocki vyhlásil kvůli tragédii v Krakově státní smutek.