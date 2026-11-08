Na svatého Martina se Češi bez maďarských hus už letos neobejdou
Svatomartinská husa si letos udržela loňskou cenu, kilogram v obchodech vyjde na 179,90 Kč. Domácích hus je ale čím dál méně, a tak řetězce ve velkém sahají po zahraničních, hlavně z Maďarska.
Za kilogram husy v obchodních řetězcích lidé aktuálně zaplatí 179,90 Kč, tedy stejnou cenu jako loni. V akci se dá sehnat za 149,90 Kč. Průměrná akční cena husy meziročně mírně klesla o 3,8 procenta na 171,90 Kč. Vyplývá to z dat srovnávače cen Kupi.cz. Obchody, které husy již nabízejí, evidují podobný zájem jako loni. Meziročně stejná cena některým obchodníkům prodeje zvyšuje. Domácí produkce ale na pokrytí poptávky nestačí a obchody nabízejí i zahraniční husy, nejčastěji z Maďarska.
„Oproti loňskému listopadu je typická akční cena stejná, medián se pohybuje kolem 180 Kč za kilogram. Při meziročním srovnání neevidujeme zdražení ani zlevnění,“ uvedl datový analytik Kupi.cz Jaroslav Willert.
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Halloween se v Česku mění ve stále významnější obchodní událost. Přestože Dušičky připomíná podstatně více lidí, nákupní dynamika letos přeje právě Halloweenu. Oba svátky dohromady představují pro českou ekonomiku miliardový sezónní impuls. Zatímco obchodníci na nich vydělávají, města a obce musí počítat s dodatečnými výdaji na provoz hřbitovů, svoz odpadu a údržbu veřejných prostranství.
Právě kvůli meziročně stejné ceně očekává on-line supermarket Košík.cz desetiprocentní nárůst prodejů hus oproti minulému roku. „Dlouhodobě sledujeme, že mezi Čechy roste zájem o svatomartinskou tradici a přípravu svatomartinského pohoštění v pohodlí domova,“ uvedl Jan Navrátil, obchodní ředitel Košík.cz.
Některé řetězce spustí prodej hus jen několik dní před svátkem svatého Martina. Nabídnou jak celé husy, tak i porcované. „Sledujeme postupný posun zájmu od celých hus k jejich jednotlivým částem, zejména husím stehnům a prsům. Pokud jde o formu zpracování, v celkovém objemu u zákazníků stále převažují mražené husy nad chlazenými,“ sdělil řetězec Kaufland.
Na Košíku lidé kupují také například husu připravenou metodou sous vide pro jednodušší domácí přípravu. „Výběr přitom závisí hlavně na příležitosti, ke které lidé svatomartinskou hostinu chystají. Jinou velikost i formu zvolí pár, který plánuje sváteční večeři ve dvou, jinou rodina s dětmi a jinou ten, kdo pohostí širší rodinu nebo přátele,“ uvedl Navrátil.
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Obchodníci se shodují, že nabídka tuzemských hus je omezená a že musí husy dovážet ze zahraničí. „Husy v posledních letech doplňujeme ze zahraničí, a to z důvodu nedostatečné nabídky na českém trhu, kde se již jen velmi omezeně chovají husy pro maloobchodní prodej. Stejně jako vloni doplňujeme nabídku husami z Maďarska,“ uvedl Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.
O tuzemské husy je navíc podle Potravinářské komory velký zájem a každý rok stoupá, a to i přes vyšší cenu. „Pokud si je člověk nezarezervuje předem, často má velký problém je sehnat. Domácí chovy produkují maso, které je díky konkrétnímu typu drůbeže křehčí a chuťově výraznější než to ze zahraničí,“ uvedl mluvčí Potravinářské komory Marek Zemánek.
Počet hus v ČR ke konci loňského roku podle dat Českého statistického úřadu dosahoval 12 089 a meziročně klesl o 4467 hus.
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