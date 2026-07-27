Michal Nosek: Číňané už nejsou za dveřmi. Jejich auta parkují před českými domy
Čínské automobilky přestávají být exotickou alternativou pro odvážné. Nabízejí bohatou výbavu, povedené hybridy a ceny, které evropské konkurenci přidělávají vrásky. Teprve další roky však ukážou, zda si zákazníci nekupují rychle stárnoucí techniku bez jistoty kvalitního servisu a slušné ceny při dalším prodeji.
Čínská auta už na český trh neklepou. V prvním pololetí se jich prodalo přes 7500, meziročně o 88 procent více. Jejich tržní podíl se přiblížil šesti procentům. Čína se tak stává běžným účastníkem českého dopravního provozu.
Důvod není složité hledat. Značky jako Omoda, Jaecoo nebo Chery nabízejí za relativně příznivou cenu rozměrná SUV, výrazný design a výbavu, za kterou se u evropských automobilek často připlácí. Velké displeje, kamery, nejrůznější asistenty či komfortní prvky dostane zákazník mnohdy už v základní verzi.
Čínská konkurence drtí německé automobilky. BYD dnes na tamějším trhu nabízí městské elektroauto srovnatelné se Škoda Fabia v přepočtu za 326 tisíc korun. Volkswagen tak musí sáhnout i na doposud nedotknutelnou ikonu: Porsche.
Čínská auta dobývají Německo. Podbízejí se cenou i nákupní prémií
Zprávy z firem
Čínská konkurence drtí německé automobilky. BYD dnes na tamějším trhu nabízí městské elektroauto srovnatelné se Škoda Fabia v přepočtu za 326 tisíc korun. Volkswagen tak musí sáhnout i na doposud nedotknutelnou ikonu: Porsche.
Číňané navíc pochopili, že český zákazník ještě není připraven přeskočit rovnou do čistého elektromobilu. Proto sázejí také na hybridy a plug-in hybridy, které kombinují nízkou spotřebu ve městě s jistotou spalovacího motoru na delších cestách. Právě to může být jejich nejsilnější zbraní.
Cena už není jediným argumentem
Představa, že čínské auto musí být lacinou kopií evropského modelu, rychle zastarává. Tamní výrobci mají zkušenosti s bateriemi, elektronikou i rychlým vývojem. Dokážou dostat nový model na trh podstatně rychleji než tradiční evropské automobilky, jejichž rozhodování představuje cestu přes mnoho pater korporátní budovy.
Omoda a Chery navíc nepodcenily českou distribuci. Využívají síť prodejců, kteří dříve pracovali například pro Nissan. Zákazník tak nemusí kupovat neznámé auto přes internet a doufat, že v případě poruchy najde někoho, kdo mu pomůže. Čínské značky si budují showroomy, servisy a skladové zásoby. Zkrátka se učí hrát evropskou hru.
Automobilka DR Automobiles, která pochází z Itálie kde montuje čínské vozy, oficiálně vstoupila na český trh. Značka se zaměřuje na cenově dostupné modely s bohatou výbavou. DR Automobiles je známá zejména kombinací atraktivního designu, moderních technologií a příznivé cenové politiky.
Nová značka na českém trhu. Čínská auta smontovaná v Itálii se prodávají v Brně, cena překvapí
Zprávy z firem
Automobilka DR Automobiles, která pochází z Itálie kde montuje čínské vozy, oficiálně vstoupila na český trh. Značka se zaměřuje na cenově dostupné modely s bohatou výbavou. DR Automobiles je známá zejména kombinací atraktivního designu, moderních technologií a příznivé cenové politiky.
Jenže rychlý růst má háček. Část vozů zatím registrují samotní dealeři. Statistiky proto nemusí přesně ukazovat skutečný zájem motoristů. Některá čínská auta zatím neparkují před českými domy, ale jen na prodejních plochách.
Největší test přijde až za několik let
U zavedené evropské, japonské nebo korejské značky zákazník přibližně ví, co kupuje. Zná její pověst, dostupnost servisu i cenu ojetých vozů. U nových čínských automobilek podobná historie chybí.
Teprve čas ukáže, jak budou jejich auta zvládat české zimy, posolené silnice a vysoké kilometrové nájezdy. Nejasná zůstává také dostupnost náhradních dílů, rychlost oprav nebo budoucnost samotných značek. Čínských výrobců je mnoho a nelze čekat, že všichni na evropském trhu uspějí a přežijí.
Velkou neznámou je rovněž zůstatková hodnota. Výhodná pořizovací cena může ztratit část kouzla, pokud bude vůz po pěti letech obtížně prodejný. Rychlé střídání modelů a technologických generací může způsobit, že dnešní novinka bude za několik let působit podobně zastarale jako starý mobilní telefon.
Pozornost si zaslouží také elektronika. Čínské vozy bývají prošpikované kamerami, senzory a on-line službami. S tím přicházejí otázky kolem ochrany dat, softwarové podpory a kybernetické bezpečnosti. Moderní automobil už není jen dopravní prostředek, ale počítač na kolech.
Konkurence, kterou Evropa potřebovala
Nástup čínských značek přesto není pro české zákazníky špatnou zprávou. Větší konkurence tlačí ceny dolů a nutí zavedené výrobce nabízet lepší výbavu, delší záruky i modernější pohony. Evropské automobilky dlouho vysvětlovaly, proč musí být jejich nové vozy stále dražší. Číňané jim nyní ukazují, že zákazník na podobné vysvětlování nemusí čekat věčně.
Není důvod čínská auta předem zatracovat. Stejně tak ale není důvod podlehnout jejich blikajícím displejům a atraktivním ceníkům. Rozhodující nebude první dojem v showroomu, nýbrž to, jak budou automobily fungovat po pěti či deseti letech.
Číňané svou první bitvu postupně vyhrávají. Češi už jsou ochotni jejich vozy vyzkoušet. Teď musejí dokázat, že je budou chtít koupit i podruhé.