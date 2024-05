Lukáš Kovanda: Řidiči, těšte se. Benzin za 38 už brzy

Ceny pohonných hmot v Česku dále klesají. Díky sílící koruně a postoji americké centrální banky, které „ruší“ dopad opětovně rostoucího napětí na Blízkém východě, komentuje čerstvá data společnosti CCS ekonom Lukáš Kovanda.

Pohonné hmoty v Česku dále zlevňují, byť tempo zlevňování zpomaluje. Průměrná cena benzinu klesla za poslední týden o 32 haléřů na 38,77 koruny za litr. Výrazněji, o 37 haléřů na litr, zlevnila nafta. Litr dieselu v současnosti stojí v průměru 36,87 Kč/l, což je nejméně od letošního ledna.

V příštích sedmi dnech pohonné hmoty dále zlevní, opět o něco pomaleji, v rozsahu kolem 15 haléřů na litr v případě benzinu a 20 haléřů v případě nafty. Důvodem je pokračující poměrně nízká cena ropy Brent na světových trzích – nízká v porovnání zejména s dubnovými úrovněmi – a také poměrně výrazné květnové zpevnění koruny vůči americkému dolaru, v němž se ropa obchoduje.

Poměrně nízká je také cena velkoobchodně prodávaných paliv na komoditní burze v Rotterdamu. Například velkoobchodní cena nafty je nyní v přepočtu do koruny prakticky nejnižší od začátku letoška.

Na kolik nás přijde benzín? Rozhodnou piráti, Fed i ropný kartel

Cena ropy Brent by se měla nadále držet na stabilizované, poměrně nízké úrovni mírně nad úrovní 80 dolarů za barel. Její stabilní vývoj je výslednicí působení dvou zásadních protichůdných tlaků, které se vzájemně „ruší“.

Prvním je napětí na Blízkém východě, které tlačí cenu ropy vzhůru. Pokračují totiž útoky jemenských povstalců na obchodní plavidla v Rudém moři, přičemž Izrael navíc nyní upozorňuje, že do konce letoška nebude schopen porazit teroristické hnutí Hamás.

Druhým tlakem je pak ten na pokles cen ropy. Nadále se totiž upevňuje obava trhů, že americká centrální banka bude postupovat se snižováním svých základních úrokových sazeb mnohem pomaleji, než se ještě nedávno čekalo. Bude tak trvat déle, než poptávka po ropě bude moc výrazněji oživit.

Kartel OPEC a jeho spojenci zasedají o víkendu, ovšem v základním scénáři nelze čekat nějaké zásadní překvapení. Pokud by však delegáti překvapili, cena ropy by citelněji stoupla, v důsledku dalších škrtů v těžbě. V takovém případě by se ještě v první polovině června cena pohonných hmot v ČR stabilizovala, případně by došlo na jejich mírné zdražení.