Lukáš Kovanda: Průšvih v povolování staveb letní statistiky zatím ani nenaznačují. Nenechme se ale mýlit

Počet vydaných stavebních povolení letos o prázdninách klesl meziročně o 6,4 procenta. Ochromení stavebních řízení v souvislosti s digitalizací data ČSÚ zatím neukazují.

Reklama

Počet vydaných stavebních povolení činil letos v srpnu 6181. Předtím v červenci to bylo 6104. Pro srovnání, v srpnu 2023 se jednalo o 6783 vydaných povolení a v červenci 2023 pak o 6293. O letošních prázdninách tedy počet vydaných povolení činil 12 285, čili meziročně o 6,4 procenta méně. To je pokles, který je v běžném rozsahu a nevypovídá o jakkoli zásadnějším narušení systému.

Letošní prázdninová čísla tak neukazují na jakkoli význačnější snížení propustnosti stavebních řízení. Je ovšem třeba říci, že stavitelé, developerské společnosti a další firmy a podniky sektoru nemovitostí v očekávání spuštění digitalizace stavebního řízení letos k 1. červenci podávaly ve zvýšené míře žádosti o vydání povolení před tímto datem.

Prázdninová čísla tak mohou zachycovat schvalování těchto žádostí, přičemž problematičnost spuštění digitalizace se projeví teprve ještě s dalším časovým odstupem.

video Nejenom dokončená digitalizace stavebního zákona. V Česku by se lépe stavělo, kdyby se zrušily kraje Reality Výstavba v Česku vázne. Povolovací řízení trvá v průměru pět až osm let. A když do něj vstoupí soudy, protáhne se klidně na i 15 let. Co by se mělo změnit, aby se výstavba zrychlila, odpovídali na dalším setkání Realitního Clubu zástupci developerů, bank i právníci. nst Přečíst článek

Reklama