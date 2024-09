Lukáš Kovanda: Němci hlasovali peněženkou. Bez dotací elektromobily nikdo nechce

Prodeje elektroaut v Německu se bortí, v srpnu spadly meziročně o takřka 70 procent, konstatuje původce čísel, spolkový úřad pro automobilovou dopravu. Jde podle něj o „propad historických dimenzí“. Německá vláda pod tlakem okolností přispěchala s ujištěním, že Volkswagen padnout nenechá.

Pokud se vůbec dnes běžný Němec rozhodne koupit nový vůz, preferuje tradiční pohon před tím elektrickým. Prodeje elektroaut tak letos budou na největším evropském automobilovém trhu výrazně slabší nejen než loni, leč i než předloni. Klíčovým důvodem masivního propadu prodejů, přesně o 68,8 procenta na jen mírně více než 27 tisíc kusů, je ukončení dotační podpory elektroaut.

K tomuto kroku se německá vláda uchýlila loni koncem roku. Letos tak výrazně klesá poptávka po elektromobilech. Pokles byl v srpnu navíc ještě umocněn loňským srpnovým vývojem, kdy Němci v očekávání ukončení dotační podpory přechodně navýšili nákupy elektroaut ještě nad do té doby běžnou úroveň. Tento efekt letos v srpnu tedy zesílil meziroční propad.

Největší evropská automobilka, německý Volkswagen, bude v důsledku i tohoto propadu zřejmě nucena uzavřít jeden či více svých evropských závodů, což dosud nikdy ve své takřka devadesátileté historii neučinila.

Německá vláda včera ústy vicekancléře Roberta Habecka ujistila, že Volkswagen nenechá padnout. Berlín se do tísnivé situace, v níž se automobilka nachází, vloží a pomůže. Německý daňový poplatník tak zřejmě zase bude platit dotace na elektroauta, aby Volkswagenu stoupl odbyt jinak zatím tedy nepříliš konkurenceschopných vozů.

Německé automobilky obecněji čelí potížím kvůli ztrátě konkurenceschopnosti německého průmyslu, stagnaci tamní ekonomiky, poměrně vysokým cenám energií, přísným emisním normám EU či nástupu zejména čínské konkurence v oblasti elektromobility.