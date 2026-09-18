Lukáš Kovanda: Nafta v Česku míří k rekordu. Hranice 50 korun je na dosah
Nafta v Česku stojí v průměru 49,13 koruny za litr a od historického maxima ji dělí pouhých 44 haléřů. Pokud by zopakovala včerejší zdražení, překonala by už dnes poprvé hranici 50 korun. Velkoobchodní ceny nafty i ropa však začaly zlevňovat, což by mělo další růst cen u čerpacích stanic postupně brzdit.
Cena motorové nafty v Česku se přiblížila historickému maximu. Podle dnes zveřejněných údajů CCS stál včera litr nafty v celorepublikovém průměru 49,13 koruny. Od absolutního rekordu 49,57 koruny z 13. března 2022 jej tak dělilo jen 44 haléřů, tedy necelé jedno procento. Tehdejší maximum padlo krátce po ruském útoku na Ukrajinu, kdy evropský trh zasáhl mimořádný ropný a palivový šok.
Je proto poměrně pravděpodobné, že se cena nafty v nejbližších dnech k rekordu přiblíží, nebo jej dokonce překoná. Ani hranice 50 korun za litr už není vzdálená. Podle současného vývoje velkoobchodního trhu však její rychlé překonání není nejpravděpodobnější variantou.
Velkoobchodní nafta už zlevňuje
Čerpací stanice nyní ještě se zpožděním promítají do cen mimořádné zdražení na evropském velkoobchodním trhu. Cena severozápadoevropské nafty s velmi nízkým obsahem síry, označované jako ULSD, se v první polovině září vyšplhala na rekordní či téměř rekordní úrovně.
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Podle S&P Global dosáhla cena fyzických dodávek severozápadoevropské nafty 15. září hodnoty 1642,25 dolaru za tunu, nejvyšší v historii příslušného cenového hodnocení. Hned následující den však klesla na 1608,25 dolaru.
Pokles pokračoval i poté. Ukazatel severozápadoevropské nafty agentury Bloomberg uvádí pro 17. září cenu přibližně 1520 dolarů za tunu, tedy po přepočtu zhruba 32 200 korun. Oproti vrcholu z předchozích dnů tak velkoobchodní nafta již citelně zlevnila. Právě vývoj tohoto trhu přitom patří k hlavním ukazatelům budoucího pohybu cen u českých čerpacích stanic.
Levnější ropa přináší naději na uklidnění
Příznivější signál vysílá také ropa. Brent dnes klesá přibližně ke 103 dolarům za barel, protože částečně polevily obavy z rozsáhlejšího výpadku saúdskoarabských dodávek. Ropa zlevňuje třetí obchodní den v řadě a směřuje k prvnímu týdennímu poklesu za poslední tři týdny. K uklidnění přispívá obnovení části saúdských přepravních kapacit, vyšší zásoby ropných produktů i růst čínského exportu paliv.
To však neznamená, že nafta u českých čerpacích stanic začne okamžitě zlevňovat. Maloobchodní ceny reagují na změny velkoobchodních cen se zpožděním. V nejbližších dnech tak lze očekávat ještě mírný růst nebo stagnaci na velmi vysokých úrovních.
Průměrná cena se může dostat přibližně do pásma 49,20 až 49,60 koruny za litr. Historický rekord by tedy mohl padnout. Pokud však bude pokračovat současný pokles cen ropy a evropské velkoobchodní nafty, tlak na další zdražování by měl postupně slábnout.
Evropský trh zůstává napjatý
Evropský trh s naftou přesto zůstává mimořádně napjatý. Zásoby středních destilátů jsou nízké a dodávky narušují geopolitické konflikty i ruská omezení vývozu nafty. Kombinace výpadků nabídky a nízkých zásob vede k nedostatku těchto paliv a přispívá k vysokým rafinérským maržím.
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Česká nafta tak může paradoxně dosáhnout historického maxima ve chvíli, kdy její velkoobchodní cena už klesá. Pokud nepřijde nový geopolitický šok, mohla by se ovšem blížit svému krátkodobému cenovému vrcholu.
Překonání rekordu 49,57 koruny je v nejbližších dnech dobře představitelné. Výraznější a trvalejší posun nad 50 korun za litr by však pravděpodobně vyžadoval nové zdražení ropy nebo další zhoršení situace na evropském trhu s naftou. Ani jednu z těchto možností nelze vyloučit.
Padesátikorunová hranice může padnout už dnes
Pokud by nafta během dneška zdražila stejně jako včera, tedy o 88 haléřů na litr, její celorepubliková průměrná cena by dosáhla 50,01 koruny. Poprvé v historii by tak překonala padesátikorunovou hranici. Zda se tak stalo, bude možné zjistit nejspíše zítra, pokud CCS zveřejní údaje za dnešek.
Takový vývoj by mohl nastat i přes současný pokles velkoobchodních cen, například při dalším promítání předchozího zdražení do maloobchodních cen nebo při plošnějším zvýšení marží čerpacích stanic.
Současný vývoj ropy a velkoobchodní nafty nicméně nový impulz k výraznějšímu zdražování neposkytuje. Pokud hranice 50 korun padne ještě v září, pravděpodobnější se proto jeví její překonání až po nadcházejícím víkendu. Během něj se s ropou a palivy na hlavních burzách běžně neobchoduje, případné geopolitické události však mohou ovlivnit ceny po obnovení obchodování.
Benzín zdražil nejprudčeji od března 2022
Výrazné zdražování se týká také benzínu. Jeho průměrná cena v Česku včera vzrostla o 1,26 koruny za litr během jediného dne. Podle dostupných historických údajů CCS jde o třetí nejprudší jednodenní zdražení od začátku roku 2005.
Výrazněji cena benzínu vyskočila pouze 8. a 9. března 2022, tedy v prvních dnech mimořádného palivového šoku po ruské invazi na Ukrajinu.