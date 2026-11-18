Metr za 68 tisíc ročně. Pařížská drží titul nejdražší nákupní ulice v regionu
Za sto metrů čtverečních na nejlepší adrese v pražské Pařížské vychází roční nájem v přepočtu na bezmála sedm milionů korun. Cartier si tu letos prodejnu zvětšil a hodinářství Patek Philippe otevřelo novou. Pražský bulvár obhájil 19. místo ve světovém žebříčku nákupních tříd. Vítězná newyorská Pátá avenue je přitom skoro devětkrát dražší.
Pětačtyřicet příhozů za necelou hodinu a půl. Tolik jich v listopadu padlo v dražbě domu U svatého Jiří na rohu Pařížské a Široké. O činžovní dům s novogotickou fasádou se utkalo pět zájemců. Nejvýš šel miliardář Jiří Šimáně, který za něj nabídl 1,31 miliardy korun. Jen o pár dní později přišel žebříček poradenské společnosti Cushman & Wakefield s dalším měřítkem ceny téhle adresy. Podle výše nájemného v obchodech zůstává Pařížská nejdražší nákupní ulicí ve střední a východní Evropě.
Cartier potřebuje víc místa. Na Příkopě chybí jen pár eur
Kdo jde ze Staroměstského náměstí Pařížskou k Čechovu mostu, míjí za výlohami činžovních domů značky jako Hermès, Dior nebo Louis Vuitton. Letos tu otevřely prodejny také hodinářské značky Patek Philippe a Longines i módní řetězec Massimo Dutti. Cartier a italský módní dům Brunello Cucinelli své stávající butiky rozšířily.
Pražská Pařížská patří mezi 20 nejdražších nákupních ulic světa. Roční nájemné zde dosahuje 2820 eur za metr čtvereční, přesto jsou všechny obchody obsazené. Luxusní značky dál expandují a Praha potvrzuje pozici nejdražší nákupní adresy střední a východní Evropy.
Pařížská je plná a drahá. Luxusní značky dál dobývají centrum Prahy
Reality
Pražská Pařížská patří mezi 20 nejdražších nákupních ulic světa. Roční nájemné zde dosahuje 2820 eur za metr čtvereční, přesto jsou všechny obchody obsazené. Luxusní značky dál expandují a Praha potvrzuje pozici nejdražší nákupní adresy střední a východní Evropy.
Nejvyšší roční nájemné se přitom od loňska nepohnulo. V Pařížské dosahuje 2820 eur za metr čtvereční, tedy 235 eur měsíčně. A česká dvojka je překvapivě blízko. Ulici Na Příkopě dělí podle ČTK od Pařížské v roční sazbě jen několik eur na metr. Do světového pořadí se přesto může dostat jen jedna z nich. Cushman & Wakefield vybírá z každé z 50 srovnávaných zemí jedinou nákupní třídu s nejvyšším nájemným.
New York přeskočil Londýn i Milán
Zatímco v Praze se pořadí ani nájemné nezměnily, v New Yorku stačil rok, aby se horní část Páté avenue posunula ze třetího místa na první. Nájemné tam vyskočilo o 35 procent na 24 998 eur za metr čtvereční ročně. Za peníze, které obchodník vydá za jediný metr na nejdražším úseku Páté avenue, by tak v pražské Pařížské pronajal téměř devět metrů.
New York se na vrchol vrátil poprvé od roku 2023. Dosavadní jednička, londýnská New Bond Street, klesla na druhé místo s ročním nájemným 20 642 eur za metr čtvereční. Třetí je milánská Via Montenapoleone s rovnými 20 tisíci eur. V obou evropských metropolích zůstaly nájmy na loňské úrovni. A také ve světovém měřítku byl newyorský skok výjimečný. Na 147 sledovaných nákupních třídách stouplo nájemné v průměru o tři procenta.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.