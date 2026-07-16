Číňané chtěli vypnout pece, Británie zasáhla. Vláda zestátnila British Steel
Británie bere záchranu domácí oceli do vlastních rukou. Vláda zestátnila British Steel poté, co se čínský vlastník Jingye Group rozhodl odstavit poslední vysoké pece v zemi. Londýn chce ochránit tisíce pracovních míst, dodávky pro železnici, stavebnictví i obranu – a udržet při životě výrobu, která ve Scunthorpe běží přes 130 let.
Britská vláda zestátnila ocelárnu British Steel. Cílem je zachovat domácí výrobu oceli vzhledem k tomu, že se dosavadní čínský vlastník ocelárny Jingye Group rozhodl odstavit vysoké pece. Oznámilo to dnes britské ministerstvo obchodu. Rozhodnutí podle vlády ochrání tisíce pracovních míst a zajistí dodávky oceli pro důležité infrastrukturní projekty i pro obranný průmysl.
Vláda převzala provozní kontrolu nad společností už loni, když firma Jingye uvedla, že zvažuje uzavření vysokých pecí v závodě Scunthorpe. Tyto pece jsou poslední v Británii, které vyrábějí primární ocel přímo ze surovin. Podnik zásobuje železniční, stavební a také automobilový průmysl. V posledních letech ale čelí problémům s vysokými náklady na energie a nadbytkem oceli na světovém trhu, uvedla agentura Reuters.
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Názory
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Cílem je nízkoemisní ocelářský průmysl
Ministr obchodu Peter Kyle uvedl, že cílem je stabilizovat podnik, podpořit region závislý na jeho provozu a vybudovat konkurenceschopný a nízkoemisní ocelářský průmysl. V současnosti vláda podle něj vynakládá více než milion liber (28,5 milionu korun) denně, aby zajistila provoz podniku. Ministr odhadl, že vláda už na udržení závodu v provozu vynaložila celkem 640 milionů liber. Podle něj se to britské veřejnosti vyplatí a je potřeba zajistit, aby se podnik posunul vpřed.
Společnost British Steel a její předchůdci vyrábějí ocel ve Scunthorpe déle než 130 let. V současnosti závod zaměstnává přibližně 2700 lidí. Čínská skupina Jingye podnik koupila v roce 2020 a uvedla, že do jeho provozu investovala více než 1,2 miliardy liber, aby jej udržela navzdory přetrvávajícím provozním problémům. Vláda dodala, že nechá nezávisle posoudit, zda bývalému vlastníkovi Jingye Group bude vyplacena nějaká finanční kompenzace.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Zestátnění ocelárny je součástí širší snahy britské vlády podpořit domácí ocelářský průmysl. Londýn v poslední době zavedl nová cla a dovozní kvóty na ochranu trhu před levnou dováženou ocelí a uzavřel se Spojenými státy dohodu o clech na ocel.
Zákon umožňující převzetí British Steel státem ve středu definitivně schválil parlament, když se vládě nepodařilo najít nového investora. Podnik byl v roce 1988 za vlády premiérky Margaret Thatcherové privatizován. Ocelářský svaz UK Steel označil zestátnění za správný krok a vyzval vládu k přípravě dlouhodobého plánu, který firmě zajistí ekonomicky udržitelné fungování.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.