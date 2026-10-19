Lukáš Kovanda: Z rabování na Vinted. Podezřelé zboží z Francie může doputovat i do Česka
Značkové oblečení, kabelky či kosmetika zřejmě pocházející z vyrabovaných francouzských obchodů se objevují na internetových tržištích včetně Vintedu. Rozsah přeprodeje zatím není znám. Přestože česká a francouzská část platformy nejsou přímo propojeny, prostřednictvím dalších prodejců se může zboží dostat i k českým zákazníkům.
Víkendové protesty proti vysokým životním nákladům a nevyhovujícím podmínkám ve školství doprovázely ve Francii násilnosti a rabování. Zatímco většina demonstrací proběhla pokojně, v několika městech pachatelé napadali obchody a veřejné budovy. Podle agentury AP policie v sobotu 17. října zadržela přibližně 400 lidí.
Některá francouzská města by měla v reakci na víkendové násilnosti v ulicích zavést dočasný a přesně zacílený zákaz vycházení, vyzval po dnešním zasedání krizového štábu francouzský premiér Sébastien Lecornu.
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Politika
Některá francouzská města by měla v reakci na víkendové násilnosti v ulicích zavést dočasný a přesně zacílený zákaz vycházení, vyzval po dnešním zasedání krizového štábu francouzský premiér Sébastien Lecornu.
Krátce nato se na internetových tržištích začaly objevovat nabídky zboží údajně pocházejícího z vyrabovaných prodejen. Francouzský deník Le Dauphiné Libéré upozornil, že někteří účastníci rabování se svými úlovky chlubí na sociálních sítích a nabízejí je například na Vintedu či portálu Leboncoin. Není však doloženo, jaký objem nabízeného zboží skutečně pochází z krádeží ani kolik se ho již podařilo prodat.
Z výloh rovnou na internet
Případ ukazuje také ekonomický rozměr pouličních nepokojů. Internetová tržiště mohou pachatelům usnadňovat rychlé zpeněžení odcizeného zboží. Zatímco dříve museli hledat odběratele například prostřednictvím překupníků, dnes mohou oslovit velký počet potenciálních zákazníků během několika minut.
Digitální platformy tak mohou nechtěně snižovat náklady spojené s prodejem kradených výrobků: čas, úsilí i počet prostředníků potřebných k jejich proměně v peníze. Samotná nabídka nového zboží za nízkou cenu ovšem ještě nedokazuje jeho nelegální původ.
Donald Trump a J. D. Vance využili sobotní nepokoje ve Francii k dalšímu útoku na evropskou migrační politiku. Americký prezident vyzval k uzavření hranic, jeho viceprezident obvinil „západní liberály“, že do Francie a dalších zemí importovali problémy třetího světa. Oba zároveň varují, že podobný vývoj by mohl čekat i Spojené státy.
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Politika
Donald Trump a J. D. Vance využili sobotní nepokoje ve Francii k dalšímu útoku na evropskou migrační politiku. Americký prezident vyzval k uzavření hranic, jeho viceprezident obvinil „západní liberály“, že do Francie a dalších zemí importovali problémy třetího světa. Oba zároveň varují, že podobný vývoj by mohl čekat i Spojené státy.
Na provozovatele tržišť proto míří také politický tlak. Podle serveru Boursorama vyzvali francouzští politici k intenzivnější spolupráci platforem, jako jsou Vinted, eBay či Leboncoin, se státem při identifikaci lidí, kteří se pokoušejí odcizené zboží prodat.
Do Česka přes prostředníky
Pro české zákazníky je podstatné, že působení Vintedu v řadě evropských zemí neznamená automatické propojení všech jeho trhů. Francouzská část platformy podle její oficiální nápovědy umožňuje obchodování například s Německem, Rakouskem, Itálií, Španělskem či Nizozemskem. Česko mezi propojenými zeměmi uvedeno není. Běžný český uživatel tak přes platformu nemůže přímo nakupovat od francouzských prodejců.
Další přeprodej prostřednictvím obchodníků nebo prostředníků však nelze vyloučit. Část odcizených výrobků by se tak mohla objevit i na českém trhu. Jde ale o možný scénář, nikoli o doložený výskyt zboží z nynějšího francouzského rabování v Česku.
Škody nekončí u ukradeného zboží
Ekonomické následky rabování se neomezují na hodnotu odcizených výrobků. Poškození obchodníci musejí řešit také opravy výloh a vybavení, zabezpečení prodejen nebo výpadky tržeb během přerušeného provozu. Další zátěž může představovat případné zvýšení pojistného.
Část těchto nákladů se může promítnout do spotřebitelských cen. Bez konkrétních údajů však nelze určit, zda a v jakém rozsahu rabování ovlivní cenovou hladinu. Tvrzení, že násilnosti povedou k dalšímu plošnému zdražování, by proto bylo předčasné.
V sázce je důvěra zákazníků
Pro internetová tržiště představuje obchodování s odcizeným zbožím také reputační riziko. Jejich fungování stojí na důvěře mezi prodávajícími, kupujícími a samotnou platformou. Pokud zákazníci získají pochybnosti o původu nabízených výrobků, může to poškodit i poctivé prodejce.
Francouzské události tak znovu otevírají otázku, jak zachovat jednoduchost obchodování a současně účinně odhalovat podezřelé nabídky. Snadný přeprodej je základem úspěchu těchto služeb. Bez odpovídající kontroly ale může usnadňovat také distribuci kradeného zboží.