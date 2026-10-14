Lukáš Kovanda: Airbnb bytovou krizi v Praze nezpůsobilo. V centru už ale zabírá každý pátý byt
Praha patří k evropským centrům krátkodobého ubytování a přes Airbnb, Booking či Expedii zde hosté loni strávili 6,1 milionu nocí. Přesto samotné krátkodobé pronájmy pražskou bytovou krizi nevysvětlují, i když v centru města mohou situaci výrazně zhoršovat, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Krátkodobé ubytování přes Airbnb, Booking a Expedia v Česku dál roste. Ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl počet přenocování meziročně o 9,3 procenta, zatímco v celé Evropské unii o 5,3 procenta. Česko tak rostlo výrazně rychleji než evropský průměr.
Praha patří v tomto segmentu k nejnavštěvovanějším evropským městům. V roce 2025 zde hosté přes tyto platformy strávili 6,1 milionu nocí. Mezi městy sledovanými Eurostatem skončila 14., hned za Vídní a před Florencií, Varšavou nebo Krakovem.
Pražský segment tohoto ubytování stojí hlavně na zahraniční poptávce. Z celkových 6,1 milionu přenocování připadlo 5,6 milionu na zahraniční hosty. Více než devět z deseti nocí rezervovaných v Praze přes tyto platformy tak připadlo na hosty ze zahraničí.
Růst krátkodobého ubytování zároveň otevírá otázku jeho dopadu na bydlení. Podle projektu Pražské bydlení pod lupou bylo letos v červnu na Airbnb aktivně nabízeno 7 878 bytů a domů. To odpovídá přibližně 1,1 procenta pražského bytového fondu. Údaj se ale týká pouze Airbnb.
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Názory
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Rozdíly v městských částech
Podrobnější pohled na jednotlivé městské části ukazuje výrazné rozdíly. Na Praze 1 odpovídá počet nabídek na Airbnb více než 22 procentům tamního bytového fondu, na Praze 2 téměř sedmi procentům a na Praze 3 necelým třem procentům. V řadě okrajových částí města podíl nedosahuje ani půl procenta. Tato čísla ale zahrnují i neaktivní nabídky, takže nejsou přímo srovnatelná s celopražskými 1,1 procenta.
Samotný rozsah Airbnb tak nenaznačuje, že by bylo hlavní příčinou bytové krize celé Prahy. V centru je ale jeho koncentrace násobně vyšší než ve zbytku města a jeho vliv na nabídku dlouhodobého bydlení tam může být podstatnější.
Širším problémem zůstává dlouhodobý nepoměr mezi silnou poptávkou po bydlení a pomalu rostoucí nabídkou bytů. Krátkodobé pronájmy mohou tento problém v nejvíce turistických čtvrtích dále zesilovat, samy však jeho rozsah nevysvětlují.
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