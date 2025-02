Karel Pučelík: Vítězem německých voleb je Merz… a populisté zprava i zleva

Šéfovi německých křesťanských demokratů Friedrichu Merzovi se nejspíše splní to, co si předsevzal – vládnout v čele dvoučlenné koalice. Kolem třiceti procent hlasů však skončilo na kontech populistických stran, které se těší až šokující podpoře mladých voličů.

Reklama

Nedělní volby do německého Bundestagu překvapení nepřinesly. Vítězně z nich vyšla konzervativní koalice CDU a její bavorské sesterské CSU. Novým kancléřem se tak s největší pravděpodobností stane Friedrich Merz, který chystá rozchod s „merkelovským“ konsenzem.

Křesťanští demokraté nakonec nezískali ani třicet procent hlasů, které jim přisuzovaly průzkumy, a tak bude třeba jednat o nové koalici. Hlasy ve všech obvodech ještě nejsou zcela sečteny, ale vše nasvědčuje tomu, že se Merz bude domlouvat jen se Sociálními demokraty končícího kancléře Olafa Scholze, kteří skončí na třetím místě s necelými 17 procenty.

Na „keňskou“ koalici CDU, SPD, a Zelených (pojmenované podle barevných symbolů zúčastněných stran, které připomínají vlajku východoafrického státu – pozn. red.), o kterou stojí málokdo, nejspíš nakonec nedojde. Zelení tak ve vládě skončí, zůstala jim ovšem podpora více než jedenácti procent voličů, což ve srovnání s Rakouskem nebo Irskem, kde jejich kolegové také byli členy vlády, není nijak zdrcující výsledek.

Reklama

Na post kancléře má nakročeno Merz. Němci odvolili a AfD může slavit „historické vítězství“ Politika Na druhém místě se s 20 procenty hlasů umístila Alternativa pro Německo, která je označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou stranu. ČTK Přečíst článek

To se ovšem nedá říci o FDP. Pravicově-liberální svobodní demokraté mají tyto předčasné volby na svědomí – a výsledkem je jejich vypadnutí z Bundestagu.

Stabilní „velká“ koalice?

Pro Merze jsou to všechno vesměs dobré zprávy, protože nemusí svůj dlouhou očekávaný mandát začínat s další tříčlennou koalicí jako Scholz. Prioritou je po těchto volbách najít akceschopný kabinet, který nezabředne v chaosu a koaličních rozepřích.

I tak však jednání mezi CDU a SPD nemusí být jednoduchá, protože na řadu otázek mají odlišné, skoro až protichůdné názory. Například Merz chce snižovat daně a větší fiskální disciplínu, Scholz zase masivně investovat. Lepších variant se však Německu nedostává.

Merz na nic nechce čekat a ihned plánuje začít jednání o nové vládě. Dříve zmínil, že by mohlo být jasno do Velikonoc.

Mladí Němci chtějí, aby vládla Levice a AfD Politika Pokud by v zítřejších německých volbách rozhodovali výhradně mladí lidé, zvítězí Levice a Alternativa pro Německo. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Vzestup populistů

Druhou zásadní informací je vzestup populistů, zejména krajně-pravicové Alternativy pro Německo, která skončí druhá a překročí práh dvaceti procent, čímž zdvojnásobila svůj zisk z roku 2021. Strana zásadně posiluje a zřejmě se dostává i do části politického mainstreamu. Dokázala například přetáhnout stovky tisíc hlasů od CDU. Jako koaliční partner je však pro Merze toxická, a tak opět zůstane v opozici.

Dařilo se však i na druhé straně politického spektra, kde už přes třicet let sídlí populistická Levice, která vyrostla na základech východoněmecké komunistické strany. V posledních volbách se jen tak tak dostala do parlamentu a vypadalo to, že je na prahu politické smrti. Nyní si však odnáší přes osm procent hlasů. A to i přesto, že se od strany v průběhu volebního období odloupla další populistická formace Aliance Sahry Wagenknechtové, která patrně skončí těsně mimo parlament. Další poražený těchto voleb…

Ještě zarážející je však to, kdo tyto strany volil. Úspěch CDU totiž stojí z velké části na ziscích mezi voliči staršími 45 let. Ale třeba mladí lidé od 18 do 25 volili ponejvíce právě Levici, a u jejich o trochu starších spoluobčanů vyhrála AfD. Pro seriózní strany je to velké varování. Merz možná nepřeháněl, když v kampani tvrdil, že je poslední stanicí před tím, než budou vládu sestavovat populisté.