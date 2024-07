Karel Pučelík: Lidovci a sociální sítě. Tentokrát to odnesl britský velvyslanec a britští muslimové

Dlouholetý lidovecký poslanec Ondřej Benešík se na Twitteru pustil do britského velvyslance kvůli poslankyni skládající slib Králi na Korán. Ať už se jedná o neznalosti nebo urážku, ani jedno není hodno funkce šéfa sněmovního výboru pro evropské záležitosti, kterou zastává. A hrubé chování a vyhrožování novinářce už vůbec ne.

Zkušený lidovecký poslanec a šéf sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík si na síti X neodpustil narážku na fotografii, na které nově zvolená britská poslankyně Naz Shah skládá slib na Korán. Už to samo sobě je za hranou vkusu, situaci ale zhoršuje to, že příspěvek opatřil slovy: „Co na to pan velvyslanec Matt Field?“

Velvyslanec, který je jednou z největších hvězd českého „diplomatického Twitteru“, se nenechal vyvést z míry. Vysvětlil, že tamější poslanci mohou skládat slib věrnosti králi na to, co považují za svaté. Někdo proto přísahá na Korán, někdo na Bibli a velká část Dolní sněmovny nevyužívá nic z toho. Tato praxe funguje už od sedmdesátých let bez problémů.

Benešík to však považuje za důkaz netolerance, kterou by si velvyslanec měl uvědomit, když nám prý „káže“ o naší české toleranci – což jako příkladný diplomat samozřejmě nedělá, ani Benešík pro to nemá žádný argument – prý je to takové „podprahové“ kázání, jak řekl v pátek Deníku N.

Papalášské chování

Mimochodem, rozhovor mohl Benešík využít k omluvě, ale k tomu se neměl. Naopak, je plný manipulací, nejspíše i křiku na redaktorku a papalášských výhrůžek. K tomu přidal tvrzení, že „islám znamená šaría“, což je plivnutí do tváře velké komunitě britských muslimů.

Samozřejmě i Británie musí řešit problémy s integrací cizinců, ale rozhodně nejde zemi vytknout netoleranci. Společnost je to vpravdě multikulturní, přičemž lidé, kteří sami nebo jejich předci pocházejí z celého světa, jsou právoplatnými a plnohodnotnými občany.

Proto není nic divného, když se premiérem stane hinduista, skotským prvním ministrem potomek pákistánských přistěhovalců nebo když ve vládě či v parlamentu zasedá muslim. Starostou Londýna je věřící muslim Sadiq Khan, který nevyznává žádné nenávistné ideologie, naopak je jedním představitelů liberálního a proevropského křídla Labouristické strany. Tito muslimští politici jsou demokraté, nelobují za zavedení práva šaría, nikterak nevybočují ze silné parlamentní tradice.

Neznalost nebo podlost?

Od Benešíka jsou jeho interpretace buď zásadními neznalostmi nebo podlými fauly. Kromě toho, zrovna on jako lidovec by mohl být podle stejné logiky popotahován za některé výroky ze Starého zákona, které by rozhodně neobstály v demokratické společnosti, třeba o rozbíjení hlav nepřátelských novorozeňat o skálu. Ostatně i svatý Pavel by občas mohl mít problém. Co na tom, že my křesťané v drtivé většině čteme Bibli v nějakém kontextu a nebereme všechno doslova?

Benešík se ostatně ohledně Británie nemýlí za poslední dny poprvé. Lidovec se komentářem v České televizi postavil mezi „znalé“ politiky, kteří se na labouristickou vládu dívají s podezřením, aniž by vůbec něco udělala „Labouristé to nebudou mít jednoduché, protože ve svém programu si mnohdy protiřečí. Slibují rozpočtovou odpovědnost, zároveň je ale evidentní, že do některých oblastí budou muset investovat spoustu peněz – chronickým problémem v Británii představuje třeba zdravotnictví či školství,“ tvrdí. Někdo by mu ale měl říci, po více než dekádě v parlamentu, že investovat se dá i za udržení rozpočtové odpovědnosti.

Ať už se jedná o neznalosti nebo urážku, ani jedno není hodno funkce šéfa sněmovního výboru pro evropské záležitosti, kterou zastává. A hrubé chování a vyhrožování novinářce už vůbec ne.