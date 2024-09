Je to jednouché, vyhrávejte volby

Premiér, předseda ODS Petr Fiala okomentoval výsledek krajských a senátních voleb sladkokysele. Uznal sice, že Babišovo hnutí ANO posiluje, ale: „Výsledek odráží realitu, nemohu ho považovat za úspěch ani za neúspěch,“ prohlásil. A když to příští rok dopadne stejně, řekne co?

Martin Kuba, občanský demokrat, hejtman Jihočeského kraje to vidí jednoznačně. ODS by měla vyhrávat volby. To je podle něj celý příběh politiky. „Vyhrávejte, ať se nemusíte pořád s někým domlouvat. Teď se většina debat v politice vede o tom, kdo koho obejde, nebo kdo se s kým spojí. Já říkám, vyhrávejte ty volby.“

Samozřejmě náš největší guru… Kde je Mára? Máro, kde jste? Pardon, to byla volební noc z října 2017. Tentokrát zvolání Andreje Babiše, šéfa hnutí ANO znělo: „Karel je bůh…Já jsem tomu nevěřil a on to dal. Co udělal ve Středočeském kraji, tak to je fantazie. On to odmakal, hospoda po hospodě“. Hnutí ANO sice vyhrálo, ale těsnou většinu křesel mají dohromady koalice Spolu a hnutí Starostové. Dosavadní hejtmanka Pecková nutně nemusí svůj post ztratit. Babiš zkrátka nepochopil, že Havliček hlavně jezdil venčit Betynu.

Kdo bude novým předsedou KDU-ČSL krajské volby ani nenaznačily. Jihomoravský hejtman, lidovec Jan Grolich vedl vítěznou koalici Spolu, ta už také uzavřela „vládní“ spojenectví a vydala memorandum se Starosty pro jižní Moravu. Vítězný je ovšem i další možný kandidát na předsedu strany, konzervativec Jiří Čunek. Ten zase zvítězil hned v prvním kole senátních voleb. Šéfem asi bude nějaký smějící se třetí vzadu.

A teď už jenom stručně. Pirátské zemětřesení začalo, podle hlasů z krajů na debatním pirátském fóru to vypadá, že Ivan Bartoš by po volebním debaklu měl skončit. Z vlády se ale Pirátům zatím nechce. Na rozdíl od Pirátů uspěli komunisté. Tam, kde je naleznete pod značkou Stačilo!. Což je v jedenácti ze čtrnácti existujících krajů.