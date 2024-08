Ivana Piráti nedají a Okamurův humor je k popukání

Klid ne a nebude. Letos v létě zkrátka dravé šelmy v českých luzích a hájích neběhají a okurková sezona se nekoná. Zvykejme si. Nejen letošní rok, ale i napřesrok budou volby.

Reklama

Je ministr Bartoš adept na rezignaci? Ale kdeže. Piráti se seřadili do šiku a křičí - Ivana si vyhodit nenecháme! Sám šéf rezortu pro místní rozvoj křeslo opustit rovněž nehodlá, neví, v čem by to mělo situaci pomoci. Místopředseda sněmovny, občanský demokrat Skopeček a šéfové poslaneckých klubů Benda a Jakob (ODS a TOP09) si naopak nedovedou představit, že by hlavní Pirát nerezignoval. Pokud Bartoš do konce srpna nový systém stavebního řízení neopraví, musí podle nich z vlády jít. On jim to premiér Fiala jistě vysvětlí.

Zdravotnictví podle Okamurova SPD: Muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem "Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší „chirurgové z dovozu". Ovšem, je to jenom legrace, jak řekla mluvčí hnutí Čejková. Kritiků se nebojme, na množství nehleďme.

Sněmovní volby by v červnu podle agentury Median vyhrálo ANO s 30,5 procenty. Je to taková trvalka. Tak si připomeňme, o čem anoistky a anoisté jsou. Na severu Čech – aktuální skandál chomutovského primátora Hrabáče. Moravskoslezký kraj letos na jaře kauza hejtman Krkoška. Loňský rok na tapetě pardubický primátor Charvát, a zapomenout se nedá ani na brněnského Švachulu. I když, poslední tři jmenovaní už vlastně členy ANO nejsou. Je to přeci protikorupční hnutí.