Dalibor Martínek: Zúčtování se „zelenými fanatiky“ pokračuje
Když do čela Ministerstva životního prostředí nastoupili Motoristé, bylo jasné, že to s ochranou přírody bude špatné. Což se potvrdilo a nadále potvrzuje. V březnu odvolal správce národního parku KRNAP, v červnu vybral jeho nástupce. Ten nyní vyhodil dva své náměstky.
Sotva skončil jeden z protestů kvůli financování veřejnoprávních médií, rozhořela se další bitva proti dalšímu kroku vládního tábora. Lidé, kteří se bojí o osud KRNAPu, předali při protestním happeningu před ministerstvem životního prostředí petici s pěti tisíci podpisy. Žádají konec ředitele parku Petra Moravce, kterého do funkce v létě instaloval ministr Červený. Červený petici převzal se slovy, že Moravce odvolávat neplánuje.
Moravec předtím vyhodil své dva náměstky. Atmosféra uvnitř správy parku je na bodu mrazu, odboráři správy vstoupili do stávkové pohotovosti kvůli nejistotě mezi zaměstnanci a směřování správy parku.
Filip Turek položil na sociální síti otázku, zda není nejlepší blbce ignorovat. Předcházelo jí ujištění, že studoval tři vysoké školy, dvě dokončil s perfektním prospěchem, dokonce by byl na červený diplom, a vzdělání přitom ani nebylo jeho prioritou. Následovalo obsáhlé připomenutí pochval od vedoucího diplomové práce. Na ignorování docela vydatný studijní materiál.
Michal Nosek: Blbce je nejlepší ignorovat. Ale nejdřív se musí pochlubit svými diplomy
Názory
Filip Turek položil na sociální síti otázku, zda není nejlepší blbce ignorovat. Předcházelo jí ujištění, že studoval tři vysoké školy, dvě dokončil s perfektním prospěchem, dokonce by byl na červený diplom, a vzdělání přitom ani nebylo jeho prioritou. Následovalo obsáhlé připomenutí pochval od vedoucího diplomové práce. Na ignorování docela vydatný studijní materiál.
Červený předtím v březnu odvolal původního ředitele Robina Böhnische. K důvodu odvolání se nevyjádřil, jen Filip Turek tehdy poznamenal, že Motoristé mají jinou představu o řízení parku. Asi to bylo tím, že Böhnisch je ochránce přírody, Moravec lesák. Červený před odvoláním náměstků přišel z informací, že minulé vedení parku špatně účtovalo DPH a způsobilo parku milionové škody.
Moc ministerstva
Jarnímu odvolání původního ředitele předcházelo sesekání provozních příspěvků pro KRNAP a Národní park Šumava o desítky milionů. Tehdy ještě řídil resort Macinka, parkům doporučil, ať čerpají rezervy.
Macinka chtěl před rokem také zrušit chráněnou krajinnou oblast Soutok, která se nachází na Břeclavsku a Hodonínsku. Lužní lesy na soutoku řek Moravy a Dyje zachránil až zásah Ústavního soudu poté, co u něj za zrušení statutu chráněné krajinné oblasti usilovalo 35 poslanců ANO. Prostě ochrana přírody podle současné vládní koalice.
Počínání ministra Červeného na poli ochrany přírody budí pochybnosti. Spíše to vypadá, že „zelení fanatici“ budou dál postupně likvidováni, tedy aspoň všude tam, kam na ně dosáhne moc ministerstva.