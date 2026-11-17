Dalibor Martínek: Václav Havel je pořád superstar. Učme to děti
Přes deštivé počasí byla letos Národní třída o poznání plnější než vloni. Na jednu stranu je to důkazem, že společenská situace je s novou vládou napjatější. Lidé si víc než kdy dřív chtějí připomenout nejsvětlejší okamžik našich novodobých dějin. A co je pozitivní, vodí s sebou děti.
Když dětem každoročně vyprávím, co se na Národní třídě před sedmatřiceti lety odehrálo, a ukazuji jim místo, kde jsem stál, koulí očima a pokaždé říkají: „Už zase, tati, to už jsi nám říkal tisíckrát“. Mají pravdu, už to beru s nadsázkou. Na Národku se však každý rok musí, je to tradice.
Přestože sametová revoluce je pro mladou generaci pravěk a svoboda je pro ně přirozenost, za kterou se nemusí bojovat, je dobré jim říkat, jak to celé vzniklo. Kdo to byl Václav Havel a jaké vyznával hodnoty. Aby uměli rozpoznat to dobré od špatného.
Prezident Petr Pavel na Národní třídě varoval před idealizací života před rokem 1989 a připomněl, že demokracie není samozřejmost. Česko je podle něj dnes bezpečnější, komfortnější a ve světě respektovanější. Nepřítomnost premiéra Andreje Babiše na oslavách zároveň odmítl kritizovat a jeho cestu do Izraele hájil.
Pavel se na Národní třídě zastal Babiše. Čechům vzkázal: Neidealizujme si minulost
Politika
Prezident Petr Pavel na Národní třídě varoval před idealizací života před rokem 1989 a připomněl, že demokracie není samozřejmost. Česko je podle něj dnes bezpečnější, komfortnější a ve světě respektovanější. Nepřítomnost premiéra Andreje Babiše na oslavách zároveň odmítl kritizovat a jeho cestu do Izraele hájil.
Češi mají správně nastavený kompas
Vzhledem k zaplněné Letné je vidět, že v Česku má stále dost lidí správně nastavený kompas. Člověk nemusí podepisovat každou větu, která zazněla, už jen svou přítomností na Letné či na Národní třídě vyjadřuje postoj. Současná vláda chce demonstraci vysedět. Což se jí patrně kvůli její převaze ve Sněmovně podaří. Nicméně vzkaz byl doručen.
Babiš obměnu vlády neplánuje a na zrušení koncesionářských poplatků trvá. Budiž. Veřejnoprávní média změnou příjmů nezaniknou, stejně jako demokracie. Zaplněná Národní třída ukazuje, že v Česku se žádná změna režimu konat nebude. Kdyby měli zvláště někteří členové vládnoucí koalice více sebereflexe, což patrně nemůžeme očekávat, mohli by tento signál zpracovat.
Havel vždy ke svému podpisu připojoval srdíčko. Některá jablka se odkutálela od stromu hodně daleko. Naštěstí je vždy prostor ukázat, že je dost lidí, kteří jsou na straně respektu, slušnosti a pokory.
Premiér Andrej Babiš využil 17. listopad k výzvě ke zklidnění vyhrocené politické atmosféry. Připomněl svobodu říkat vlastní názor i možnost zvolit si vládu a Čechy vyzval, aby se nehádali. Oslav se osobně neúčastní, protože odjel na vládní návštěvu Izraele.
Babiš: Nehádejme se. 17. listopad je i o právu zvolit si vládu, kterou lidé chtějí
Politika
Premiér Andrej Babiš využil 17. listopad k výzvě ke zklidnění vyhrocené politické atmosféry. Připomněl svobodu říkat vlastní názor i možnost zvolit si vládu a Čechy vyzval, aby se nehádali. Oslav se osobně neúčastní, protože odjel na vládní návštěvu Izraele.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.