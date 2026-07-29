Dalibor Martínek: Pražská developerská nepostavila jediný byt, ale už stihla dostat pokutu
Šest let existuje Pražská developerská společnost. Dostala do vínku obří městské pozemky, rozpočet ve výši desítek milionů korun ročně na provoz. Měla pro Prahu postavit tisíce bytů pro takzvané potřebné profese. Dosud nepostavila jediný byt, před týdnem se pochlubila prvním stavebním povolením pro projekt o 22 nájemních bytech. Nyní dostala pokutu od ÚOHS za smlouvy na právní služby bez tendru.
Hlavní město vytvořilo Pražskou developerskou společnost v době, kdy vzniklo téma nedostupného bydlení. Vlivný radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček, druhé volební období ve funkci, kterého se boji všichni developeři v Praze, protože má konečné slovo nad veškerými projekty, si vymyslel, že vytvoří aparát, který doručí městu byty. Politicky to vypadá hezky.
Dostupné nájemní byty nemají být pro všechny, přednost mají mít policisté, hasiči či zdravotní sestry.
Příspěvková organizace byla vytvořena, jenže, ani po šesti letech existence nezačala dodávat byty. A jen tak nezačne, má zatím pouze jedno stavební povolení. Možná za dva roky výstavby, když všechno půjde dobře, dodá 22 nájemních bytů na Novém Zlíchově. To je bída. Představy politiků narazily na realitu, vyjednávání s obcemi, se všemi dotčenými, povolovací řízení.
Pražští developeři již na začátku existence této organizace pozdvihovali obočí. Developer, který je na trhu třeba třicet let, dobře ví, jak postupovat vůči úřadům, co kdy a jak doručit. Pražská developerská je na trhu pořád nováčkem. Patrně má iluze, že jelikož má pozemky, a je to organizace z vůle veřejnosti, tedy asi nějak lepší, půjde výstavba jako po másle. Jenže ouha.
Komu Pražská developerská slouží
Nyní dal antimonopolní úřad Pražské developerské společnosti pokutou 450 tisíc korun za uzavírání smluv na právní služby bez tendru. To asi není částka, která by příspěvkovou organizaci srazila do kolen. Je to ovšem důkaz toho, jak nesystémově a složitě tato organizace funguje, jak je vymknutá z tržního prostředí výstavby. Jako veřejná organizace musí plnit spoustu povinností, které soukromý investor nemá. A naráží na to. To si politici při vytváření této organizace neuvědomili?
Vytvořili úřední moloch, nikoli dynamickou developerskou společnost. Nová organizace nestaví, stojí spoustu peněz a ještě se neorientuje v prostředí, dostává pokuty. Možná bude ještě hůř. Pražská developerská nemá žádné vlastní stavební kapacity, bude si muset na své projekty najímat stavební firmy. Bude muset práce tendrovat podle zákona o veřejných zakázkách. Další kámen úrazu na obzoru. Ne efektivivní, bude při výstavbě rychlá jako želva galapážská.
O dostupném bydlení, které možná někdy vytvoří tato společnost, lze mít výrazné pochybnosti. Na letošní rok má organizace rozpočet 252 milionů korun na 27 projektů. Více méně jde o přípravu jednotlivých bytových projektů. Jaksi mimo tento rozpočet vyčuhuje částka 140 milion korun, které mají jít přes Pražskou developerskou společnost na přípravu srdcovky Petra Hlaváčka, na projektovou přípravu Vltavské filharmonie. Je otázkou, k čemu a komu vlastně Pražská developerská společnost slouží.