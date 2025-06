Zneužili Slováci dotace z EU? Zdechovský tvrdí, že výsledky šetření jsou alarmující

Český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) podal k evropským institucím více než 300 podnětů týkajících se podezření ze zneužívání evropských peněz na Slovensku. Zdechovský tvrdí, že ze všech 79 slovenských okresů jeho tým nenašel nesrovnalosti nebo podvody jen ve třech. Europoslanec to označil za alarmující.

Zdechovský ve videu na facebooku či na síti X upřesňuje, že celkem 330 podnětů poslal Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropské komisi. Podněty podle něj pocházely hlavně od whistleblowerů, bývalých zaměstnanců veřejných institucí a agentur vyplácejících dotace, ale také od bývalých policistů či běžných občanů Slovenska. Upozorňovali na podezřelé stavební projekty či klientelistické vazby.

Svědectví od občanů Slovenska

„Balík jsme připravovali déle než měsíc. Spolu se mnou na tom pracovala celá moje kancelář a důkladně jsme prošli stovky hlášení a výpovědí. Občané na Slovensku nám poslali obrovské množství konkrétních informací a svědectví,“ řekl europoslanec. Tvrdí také, že podnětů bylo více než 2000; nejvíce jich podle něj pocházelo ze západu Slovenska, z Nitry, Bratislavy a Žiliny, na východě pak z Trebišova a Košic.

Zdechovský je trnem v oku slovenské vládě. Ministr vnitra a předseda strany Hlas Matúš Šutaj Eštok už dříve nazval jeho činnost trestnou výpravou proti Slovensku. Premiér Robert Fico ho pak označil za nájemného vraha ze zahraničí, kterého si najala opozice. Jméno Zdechovského přímo neuvedl, mluvil o něm jen jako o podivínovi z České republiky.

Zdechovský všechna nařčení odmítá. „Jsou to odporné lži, které mají zdiskreditovat misi EU. Tyto útoky Slovensku opravdu nepomáhají,“ napsal na síti X.

Už v polovině června Zdechovský vyzval eurokomisaře pro zemědělství Christopha Hansena, aby prověřil fungování státní slovenské agentury PPA. Ta poskytuje dotace farmářům a dalším podnikatelům a mimo jiné rozděluje evropské peníze. Na začátku měsíce také požádal předsedkyni Evropského parlamentu (EP) Robertu Metsolaovou, aby reagovala na chování slovenských politiků v době kontrolní mise EP na Slovensku. Delegace, kterou Zdechovský vedl, podle něj čelila sledování a zastrašování ze strany slovenských bezpečnostních služeb.

Fico opět pohrozil bojkotem protiruských sankcí Politika Slovensko podle premiéra Roberta Fica zablokuje přijetí 18. sankčního balíku Evropské unie proti Rusku, pokud unie předem nevyřeší záležitost ohledně navrhovaného ukončení dovozu ruských energií. Fico v této souvislosti opět kritizoval plán Evropské unie postupně zastavit veškerý dovoz ruského plynu do konce roku 2027. Ten je součástí projektu RePower EU s cílem odbourat závislost evropského bloku na energiích z Ruska. ČTK Přečíst článek

Aktualizováno Pokukuje Fico po odchodu z NATO? Slovensku by svědčila neutralita, řekl Politika Slovensku by v současné době nesmyslného zbrojení svědčila neutralita, řekl slovenský premiér Robert Fico, jehož země je od roku 2004 členem NATO. Fico poprvé veřejně hovořil o neutralitě země, a to v odpovědi na novinářský dotaz ohledně zvyšování výdajů na obranu. To plánuje Severoatlantická aliance i Evropská unie. Podle vůdce slovenské opozice Michala Šimečky by Ficova slova v praxi znamenala vystoupení Slovenska z NATO. ČTK Přečíst článek