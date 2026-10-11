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newstream.cz Money Žasnu, nedává to smysl, obul se bývalý guvernér ČNB do návrhu Schillerové

Žasnu, nedává to smysl, obul se bývalý guvernér ČNB do návrhu Schillerové

Žasnu, nedává to smysl, obul se bývalý guvernér ČNB do návrhu Schillerové
ČTK
ČTK
ČTK
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Návrh ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) na zvýšení daňového odpočtu na hypotéky nedává smysl, řekl bývalý premiér, ministr financí a bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok v diskusním pořadu Poledne s Moravcem. Daňové výjimky podle něj neplní žádný rozumný účel. Schillerová ve středu uvedla, že navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se to mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku.

„Já úplně žasnu. Politicky je to úplně mimo, protože to nejsou lidé, kteří volí ANO, takže tím si vůbec nepomůžou. Všichni analytici, experti, kteří tomu rozumějí, tvrdí, že zrovna tuto výjimku, kterých máme nesmyslně mnoho, je třeba zrušit, protože neplní žádný rozumný účel. Zvyšuje poptávku, proti které nemáme nabídku, takže nám rostou ceny. Navíc sociálně není nijak ospravedlnitelná, protože ji dostávají středně a vysoce příjmové domácnosti na úkor těch ostatních. Je to obrácený Jánošík,“ uvedl Rusnok.

Průměrná úroková sazba hypoték v Česku na počátku října dosáhla 5,79 procenta. Rostla sedmý měsíc v řadě a je nejvyšší od ledna 2024. „I kdybychom prosadili ten zákon v roce 2027, bylo by tam umožněno uplatnění už právě pro rok 2027,“ uvedla Schillerová. V ČR momentálně platí hranice odpočtu zaplacených úroků 150 tisíc korun ročně za celou domácnost, a to pro smlouvy uzavřené od 1. ledna 2021. U smluv sjednaných před tímto datem je hranice 300 tisíc korun.

Ekonomický diář Pavla Párala: Schillerová slibuje milion navíc na penzi. Penzijku ale chybí klíčová věc

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Vláda tvrdí, že reforma penzijního připojištění přinese střadatelům o milion víc. Bez automatického zapojení všech do spoření (opt-out) však hrozí, že spořících ubude a fondy přesunou peníze do amerických ETF. Reforma pak bude spíš marketingovým tahem vlády než skutečnou pomocí penzijnímu systému.

Pavel Páral

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Průměrná úroková sazba hypoték se v říjnu proti září zvýšila o 0,28 procentního bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. V modelovém příkladu s úvěrem na 3,5 milionu korun se splatností 25 let činí při říjnové sazbě 5,79 procenta měsíční splátka 22 095 korun. Ve srovnání s březnovou sazbou 4,89 procenta se zvýšila o 1855 korun.

Sazby hypoték rostou, protože se řídí sazbami na mezibankovním trhu a swapy, které jdou nahoru, upozornil bývalý ministr financí a podnikatel Ivan Pilip. Neví, proč současná vláda těžko splnitelný slib levnějších hypoték dala, když na tuto věc má jen malý vliv. „Naopak měli tušit, že rozpočtová politika situaci spíše zhorší, protože stoupají úroky za financování státních dluhopisů,“ podotkl.

Andrej Babiš

Ekonomický diář Pavla Párala: Pochvaly ani kritiky ratingových agentur na nebezpečném zadlužování nic nemění

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Příznivější výhled od S&P sice přinesl vládě Andreje Babiše důvod k radosti, jiné ratingové agentury ale upozorňují na uvolňování fiskální politiky a rychlejší růst českého dluhu. Ani relativně dobrá výchozí pozice veřejných financí není důvodem k bezstarostnosti, píše ve svém komentáři ekonomický novinář Pavel Páral.

Pavel Páral

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Podle Schillerové ale není důvod k tomu, aby hypotéky zdražovaly, základní sazba České národní banky zůstává stejná. Vyzvala proto banky, aby se nad její kritikou zamyslely. „Kdo ale příliš napíná strunu, neměl by být překvapený, když praskne. Byla by škoda znovu otevírat debaty, které už jsme považovali za uzavřené...“ napsala na síti X. Televizi Nova v týdnu na dotaz, zda tím myslela například daň z neočekávaných zisků, řekla: „My to analyzujeme na ministerstvu financí a nemohu vyloučit vůbec nic“.

Analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora v pátek upozornil, že zatímco přes léto sazby rostly převážně po setinách, nyní zdražování nabírá na tempu. Výrazněji podle něj zdražují hypotéky s delší fixací. Zatímco úvěr s jednoletou fixací banky nabízejí se sazbou 5,42 procenta, u desetileté fixace je sazba 6,35 procenta.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Lukáš Kovanda

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Deset příběhů ze senátek, které nejvíc zaujaly

Senátor Tomáš Fiala (vlevo), který obhájil svůj mandát v prvním kole senátních voleb, hovoří s novináři ve volebním štábu hnutí Naše Česko
profimedia.cz
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek
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V senátních volbách bylo asi nejvíc sledované, jak dopadne šéf lidovců Jan Grolich. Také proto, že se na Grolicha soustředila antikampaň vedení hnutí ANO, které na Vyškovsku nasadilo zdravotní sestru Petru Absolonovou. Grolich ji zdrtil 63 procenty hlasů. Přečtěte si deset příběhů, které v senátních volbách vzbudily největší pozornost.

Suverénní Grolich

Celému předvolebnímu klání v tomto okrsku předcházelo místy trapné, místy nechutné marketingové počínání ANO. Babiš dal Absolonové významnou podporu, například ji pozval do svého podcastu Sorry jako, kde spolu s Karlem Havlíčkem pubertálně laškovali na téma kolonoskopie. Možná právě tento „zbastlený“ marketing u mnoha voličů rozhodl, že zástupce hnutí, které je schopné takové věci tvořit a šířit, do Senátu nechce. Grolichovi také silně pomohlo, že v okrsku kandidovali pouze tři lidé.

Babišova tsunami se nekonala

Andrej Babiš na své včerejší večerní tiskové konferenci podrážděně reagoval na dotazy novinářů, v čem spočívá prohra ANO v Praze či v senátkách. "V Praze je evidentně obrovská nenávist vůči mé osobě," vysvětluje si Babiš. Avizované posílení v Senátu se letos zřejmě konat nebude. Většina kandidátů hnutí jde do druhého kola z druhého místa a tuší, že se ostatní spojí proti nim.

Starostové v laufu

Po vítězství STAN v Praze oznámil Vít Rakušan na povolební tiskové konferenci velké ambice do budoucnosti. Chce ovládnout Senát a stát se lídrem současné opozice. Na Senát má dobře našlápnuto. Jejich dva zástupci tam postoupili přímo, mnoho dalších z prvních míst. Pro Miloše Vystrčila (ODS), který by si rád zopakoval předsednictví horní komory Parlamentu, to nejsou dobré vyhlídky.

První Kubův muž v Senátu

Lékař Tomáš Fiala, který se při minulých volbách dostal do Senátu za ODS, změnil kabát a svůj post obhájil v prvním kole za Kubovo Naše Česko v jihočeském Strakonicku. Kuba tak získal prvního muže v horní komoře Parlamentu.

Šmarda se vynořil

Ve Žďáře nad Sázavou těsně zvítězil v prvním kole senátních voleb Michal Šmarda, bývalý předseda Socdem a dlouholetý starosta Nového Města na Moravě. Je to jediný „čistě levicový“ vítěz jednoho z 27 okrsků. Ve druhém kole to bude mít těžké. Velmi blízko ho pronásleduje lidovec Josef Klement, který, a to je kuriozita, získal o jediný hlas víc než třetí Radek Černý z ODS. Nad Šmardou se stahují mračna.

Generál uspěl

Sledovaný byl senátní souboj generála Karla Řehky, bývalého náčelníka generálního štábu armády, v Plzni. Možná mu v popularitě pomohly rozmíšky se svou tehdejší nadřízenou, ministryní obrany Janou Černochovou. Získal 33 procent hlasů a vyzve kandidátku ANO Lucii Kantorovou, která získala 27 procent.

Padevět překvapil Čižinského

Historik a spisovatel Jiří Padevět, který kandiduje na Praze 1 za širokou opoziční koalici, ale nominoval ho STAN, od otevření volebních místností mířil za vítězstvím v prvním kole. A to přesto, že měl za soupeře známého pražského politika, starostu Prahy 7 Jana Čižinského, který šel za koalici Praha Sobě, Zelení a lidovci. Takový rozdíl se nečekal. Až těsně před dopočítáním posledních hlasů klesl na 49,64 procenta, s velkým náskokem na Čižinského. Volbu si bude muset zopakovat.

Umělci proti sobě

Scénárista a dramaturg David Smoljak, syn slavného režiséra a scénáristy Ladislava Smoljaka, který kandidoval za velkou opoziční koalici a nominován byl za STAN, si to málem dokráčel na Praze 9 při své obhajobě senátního křesla zpátky hned v prvním kole v souboji s operní pěvkyní Dagmar Peckovou, která kandidovala za ODS. Získal pěkných 48,92 procenta a může být do druhého kola relativně v klidu.

Jediná pirátka

Adéla Sucharda Šípová, která kandidovala v Kladně za širokou koalici, byla však nominována za Piráty, se dostala do druhého kola z prvního místa a vysloužila si pochvalu od předsedy strany Zdeňka Hřiba, když Piráti jinak vyhořeli, v Praze například skončili pod deseti procenty. Jen těsně porazila Petra Patáka z ODS a ve druhém kole nemá nic jisté.

Úkaz v okrsku Litovel

Zvítězil tam Marek Ošťádal, obhajující senátor, který se před šesti lety dostal do Senátu za STAN, letos v létě však přestoupil do málo známého spolku 24/7. A bez toho, aby dělal jakoukoliv předvolební kampaň, vyhrál v prvním kole. Získal přes 32 procent a vyzve Martina Škurku (ANO), který dostal necelých 29 procent. Ošťádal, dříve starosta Nákla, je velkým propagátorem hanáčtiny, je frontmanem hudební skupiny Stracené ráj, která zpívá jen hanácky.

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Vládní strany ve volbách narazily i kvůli zadlužování. Vysoký schodek vadí i jejich vlastním voličům

Vládní strany ve volbách narazily i kvůli zadlužování. Nezapomeňme, že vysoký schodek vadí i jejich vlastním voličům
profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda
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Výsledky komunálních voleb představují pro vládní koalici ANO, SPD a Motoristů varovný signál. Přestože se hnutí ANO podařilo uspět v části měst, celkový obraz voleb ukazuje na omezenou schopnost vládních stran proměnit loňské sněmovní vítězství v další podporu. Zvláště pro menší koaliční partnery jsou výsledky nepříjemné. Je pravděpodobné, že se do nich vedle místních témat promítá také nespokojenost s „celostátními“ tématy, včetně samotné hospodářské politiky vlády i její politiky rozpočtové.

Že tato nespokojenost není zanedbatelná dokonce mezi vlastními voliči vládních stran, dokládá zářijový průzkum agentury Median. Podle něj považovalo původně navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun, nakonec ponížený jen o kosmetické tři miliardy, za nepřijatelný hned 62 procent Čechů. Pozoruhodné však je, že stejně smýšlelo také 28 procent voličů samotného hnutí ANO, 48 procent příznivců SPD a dokonce 62 procent voličů Motoristů. Schodek naopak považovalo za přijatelný 53 procent voličů ANO, ale jen 27 procent příznivců SPD a 26 procent Motoristů.

Andrej Babiš

ANO zvítězilo v šesti krajských městech, minule v osmi, v Praze vyhrál STAN

Politika

Češi o víkendu rozhodli o novém složení obecních zastupitelstev, už v 1. kole vybrali pět senátorů, čímž se vyrovnal předloňský rekord. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne příští víkend. V komunálních volbách tradičně nejvíc mandátů získala místní sdružení nezávislých kandidátů. Ze stran obdrželi nejvíce křesel lidovci, STAN, ODS a ANO, byť ztratili v porovnání s volbami před čtyřmi lety až stovky zastupitelů. ANO zvítězilo v šesti krajských městech, minule v osmi, v Praze vyhrál STAN.

ČTK

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K rozpočtové politice má tudíž výhrady i samotný vládní elektorát. Zvláště u menších koaličních stran jde o výrazný rozpor mezi postoji jejich voličů a fiskální politikou kabinetu, jehož jsou součástí. Takový rozpor evidentně představuje jeden z důležitých faktorů, které oslabují schopnost vládních stran mobilizovat příznivce.

Zatímco tedy mezinárodní ratingové agentury nadále hodnotí úvěrovou důvěryhodnost Česka příznivě a agentura S&P koncem září dokonce zlepšila výhled tuzemského ratingu ze stabilního na pozitivní, tuzemská veřejnost je vůči rozpočtové politice vlády podstatně kritičtější. S jistou nadsázkou lze říci, že nespokojenost s vysokými schodky dali Babišově vládě najevo spíše voliči, včetně podstatné části jejích vlastních, než ratingové agentury.

Dává to smysl

Rozpor má ovšem své vysvětlení. Ratingové agentury sledují především schopnost státu splácet závazky, jeho relativní zadlužení a dlouhodobou ekonomickou odolnost. Voliči naproti tomu posuzují hospodaření státu také podle toho, zda vláda plní své sliby, zda veřejné peníze využívá účelně a zda jim její politika zlepšuje životní úroveň. Příznivý rating tak rozhodně není potvrzením politické obliby vlády. „Za dobrý rating si člověk nic nekoupí,“ řekne zřejmě nejeden nejen vládní volič, navíc když se mu i tak zdá schodek na příští rok až příliš vysoký.

Při interpretaci výsledků komunálních voleb je ovšem současně nutné zohlednit efekt povolebního vyvažování. Po loňském vítězství ANO ve sněmovních volbách může část veřejnosti nyní dávat přednost opozičním či nezávislým kandidátům, aby nedocházelo k nadměrné koncentraci politické moci. Tento přechodný děj může neúspěch vládních stran opticky zveličovat. Volič, který nyní podpořil na radnici jiné než vládní uskupení, totiž nemusí být připraven stejně hlasovat také v příštích sněmovních volbách. Uvažme, že tyto komunální volby bezprecedentně ovládla místní nezávislá uskupení. Jisté posílení v podílu reprezentovaných obyvatel oproti posledním obecním volbám roku 2022 vykazují z celostátních stran jen STAN a KDU-ČSL. Naopak ODS, Piráti či TOP 09 si pohoršily, přestože se ani nemohou odvolat na uvedený efekt vyvažování, který by jim měl nyní spíše nahrávat.

Komunální volby samozřejmě nejsou referendem o státním rozpočtu. Rozhodují v nich místní osobnosti, konkrétní projekty, doprava, bydlení či kvalita veřejných služeb. Přesto by vláda neměla přehlížet, že vysoký schodek odmítají i mnozí její vlastní příznivci. Pro koalici je to potenciálně závažnější signál než kritika ze strany opozice. Ta je totiž očekávatelná, zatímco nespokojenost vlastního elektorátu může postupně narušovat politickou podporu potřebnou k prosazování dalších opatření.

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