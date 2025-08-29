Dluhy domácností dál narostly. Nejrychleji spotřebitelské úvěry
Dluhy domácností u bank se trvale zvyšují od února 2016. Výjimkou byl duben 2022, kdy se meziměsíčně snížily, což ale bylo podle ČNB kvůli odebrání bankovní licence české pobočce ruské Sberbank.
Dluhy českých domácností u bank v červenci meziměsíčně vzrostly o 22,2 miliardy korun na zhruba 2,487 bilionu. Dluhy nefinančních firem se naopak letos poprvé snížily, a to o 41,7 miliardy na 1,439 bilionu korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB). V meziročním srovnání stoupl objem úvěrů u domácností o 169,2 miliardy a u firem o 19,3 miliardy korun.
Většinu dluhů domácností, více než tři čtvrtiny, dlouhodobě představují úvěry na bydlení. Jejich objem se v červenci podle ČNB meziměsíčně zvýšil o dalších 0,9 procenta na více než 1,91 bilionu korun. „Jedná se o nejvýraznější nárůst od května 2023,“ uvedla ČNB v komentáři.
Ačkoliv hlavním tahounem zadlužování jsou stále úvěry na bydlení, rychlejší růst vykazují spotřebitelské úvěry, upozornil Petr Javůrek ze společnosti Provident Financial, která poskytuje spotřebitelské půjčky. „Do konce roku předpokládáme nadále podobný trend,“ dodal.
Objem dluhů firem od začátku letošního roku setrvale rostl. Červenec je tak letošním prvním měsícem, kdy zadlužení podniků kleslo.
Nejvýznamnější podíl u dluhů firem mají dlouhodobé úvěry. Jejich objem se v červenci zvýšil pouze o dvě miliardy na 781 miliard korun. To představovalo 54 procent z celkového objemu úvěrů nefinančních podniků. „Naopak nejvýraznější pokles zaznamenaly střednědobé úvěry, které se snížily o 24 miliard na 340 miliard korun,“ uvedla centrální banka. Krátkodobé úvěry rovněž poklesly, a to o 20 miliard korun na 314 miliard korun.
ČNB zveřejňuje bankovní statistiku každý měsíc. V červnu byla sestavena ze zdrojových dat 43 aktivně působících bank a poboček zahraničních bank, bez ČNB.
