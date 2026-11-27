Lyžování ve Špindlu za dva tisíce? Stejný skipas můžete pořídit o víc než polovinu levněji
Ve Špindlerově Mlýně dá letos dospělý za jednodenní skipas u pokladny 1 990 korun, o tři stovky víc než loni. V předprodeji přitom některé prosincové termíny vyšly na 820 korun. Na Černé hoře může včasný nákup ušetřit čtyřčlenné rodině 1 320 korun za jediný den na svahu.
Na Monínci stačilo k zahájení sezony šest set metrů sjezdovky. Na horní část svahu u Sedlce-Prčice vyrazilo v neděli 15. listopadu podle odhadu provozovatele 400 až 500 lyžařů. V Krkonoších má jako první otevřít Černá hora nad Janskými Lázněmi, a to nejdříve v pátek 27. listopadu. Pec pod Sněžkou počítá se 4. prosincem. Špindlerův Mlýn chystá slavnostní zahájení na 12. prosince, pokud sníh dovolí, začne se tam lyžovat dřív.
Špindl zdražil o tři stovky. Na Lipně ceny drží
Kdo ve Špindlu nechá nákup skipasu až na ráno u pokladny, zaplatí za den na lyžích 1 990 korun. Loni stejný lístek stál 1 690 korun. Přes systém Gopass přitom středisko nabízelo prosincové termíny za 820 až 1 400 korun podle data a zájmu lyžařů. Mezi nejlevnější prosincovou nabídkou a letošní cenou u pokladny tak byl rozdíl 1 170 korun.
Rodinná lyžovačka v Krkonoších nebo školní kurz v Alpách. Rozdíl v ceně pojištění je minimální, rozdíl v riziku zásadní. Správně nastavené krytí pro dítě na týden vyjde obvykle na 300 až 600 korun. Bez něj se ale i běžný pád může změnit v účet za stovky tisíc.
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Rodinná lyžovačka v Krkonoších nebo školní kurz v Alpách. Rozdíl v ceně pojištění je minimální, rozdíl v riziku zásadní. Správně nastavené krytí pro dítě na týden vyjde obvykle na 300 až 600 korun. Bez něj se ale i běžný pád může změnit v účet za stovky tisíc.
Jinde se ceníky měnily mírněji. Podle Libora Knota, ředitele Asociace horských středisek ČR, nechala zhruba čtvrtina areálů ceny na loňské úrovni, ostatní zdražily v průměru o dvě až tři procenta. Ceny drží například Lipno, kde se dá celodenní skipas pro celý areál koupit online od 690 korun. Na Klínovci podle údajů, které středisko poskytlo, jednodenní skipasy zdražují přibližně o pět procent a dospělý zaplatí u pokladny 1 250 korun. V Deštném v Orlických horách stoupla pokladní cena z 880 na 940 korun.
Na Černé hoře může rodina ušetřit čtvrtinu
Ve SkiResortu Černá hora–Pec letos skipasy platné v celém resortu zdraží v průměru o osm procent. V hlavní sezoně dá dospělý u pokladny za den 1 590 korun, dítě 1 030 korun. Dva dospělé se dvěma dětmi tak vyjde den na svahu na 5 240 korun ještě předtím, než si půjčí lyže nebo objednají oběd. Pokud rodina pořídí všechny čtyři skipasy v nejlevnější vlně předprodeje, zaplatí 3 920 korun. Ušetří tak 1 320 korun, tedy přibližně čtvrtinu.
„Platí, že čím dřív lyžaři nakupují, tím levnější skipas je,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí SkiResortu Zina Plchová. Na nejnižší cenu 1 190 korun pro dospělého a 770 korun pro dítě dosáhne ten, kdo nakoupí nejpozději dva dny předem, dokud jsou ještě k dispozici skipasy z první vlny. I po jejím vyprodání má smysl podívat se na internet. Běžná online cena pro dospělého činí 1 450 korun, tedy o 140 korun méně než u pokladny. iDNES.cz
Z Medvědína do Svatého Petra už letos bez skibusu
Členská střediska asociace před zimou investovala přes miliardu korun. Největší částka, 595 milionů korun, připadla na propojení Medvědína a Svatého Petra ve Špindlerově Mlýně. Už letos v zimě mají lyžaři z Medvědína sjet po sjezdovce Lesní až k terminálu u Labské přehrady. Tam nasednou na novou vyhřívanou šestisedačku, která je vyveze na Hromovku, a odtud mohou pokračovat do Svatého Petra.
Ve Špindlerově Mlýně vrcholí přípravy na zimní sezonu a nová lanovka Přehradní už má za sebou neobvyklou generálku. Místo lyžařů ji při zátěžové zkoušce zaplnily stovky sudů piva. První návštěvníky sveze 12. prosince a zároveň otevře novou cestu mezi Medvědínem a Svatým Petrem.
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Ve Špindlerově Mlýně vrcholí přípravy na zimní sezonu a nová lanovka Přehradní už má za sebou neobvyklou generálku. Místo lyžařů ji při zátěžové zkoušce zaplnily stovky sudů piva. První návštěvníky sveze 12. prosince a zároveň otevře novou cestu mezi Medvědínem a Svatým Petrem.
Na zpáteční cestu bez skibusu si lyžaři ještě jednu zimu počkají. Na jaře má začít stavba desetimístné kabinové lanovky za 290 milionů korun, která je vyveze od parkoviště u přehrady na Medvědín. Celé propojení obou částí střediska má stát přes miliardu korun. olik vody má areál v tu chvíli po ruce. Na Černé hoře při zahájení sezony čerpají vodu z nádrže pod parkovištěm u lanovky Hofmanky Express. SkiResort letos investoval 70 milionů korun a mimo jiné pořídil dvacet sněžných děl pro tři areály a čtyři rolby. Na Dolní Moravě zase nově ochlazují vodu už v nádržích, aby mohli zasněžovat i za vyšších teplot.
Kdy se vyplatí sezonka za 17 990 korun?
Lyžaři, kteří během zimy střídají hory, mohou letos se společnou sezonní kartou Czech Skipass jezdit v 19 střediscích. Nově se přidala Rokytnice nad Jizerou. Dospělý za kartu zaplatí 17 990 korun, junior 14 990 korun a dítě nebo senior 13 990 korun. Oproti minulé zimě karta zdražila přibližně o tři procenta. Ve většině zapojených areálů zahrnuje i večerní lyžování, výjimkou jsou Špindlerův Mlýn a Klínovec.
Kdy se sezonka zaplatí, ukazuje příklad Špindlu. Devět dní na lyžích za pokladní cenu tam dospělého vyjde na 17 910 korun, jen o osmdesát korun méně než celá sezonka. Při desáté návštěvě už vychází sezonka levněji. Pokud by ale lyžař pokaždé sehnal skipas za 820 korun, tedy za nejnižší cenu z prosincového předprodeje, sezonka by se mu vyplatila až při dvaadvacáté návštěvě.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.