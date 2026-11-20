Nová lanovka ve Špindlu prošla „pivním“ testem. Prověřilo ji 257 sudů
Ve Špindlerově Mlýně vrcholí přípravy na zimní sezonu a nová lanovka Přehradní už má za sebou neobvyklou generálku. Místo lyžařů ji při zátěžové zkoušce zaplnily stovky sudů piva. První návštěvníky sveze 12. prosince a zároveň otevře novou cestu mezi Medvědínem a Svatým Petrem.
Nová šestimístná lanovka Přehradní ve Skiareálu Špindlerův Mlýn má za sebou jednu z posledních důležitých zkoušek před spuštěním. A místo běžných závaží dostala tentokrát náklad, který se ke Krkonoším hodí o poznání víc – sudy plzeňského piva. Celkem jich na lanovce cestovalo 257 a dohromady vážily 16 065 kilogramů. Každý sud měl podle skiareálu přibližně až 63 kilogramů.
„Lanovka má za sebou zátěžovou zkoušku, při které ji místo běžných závaží zatížily sudy plzeňského piva. Celkem jich na lanovce cestovalo 257 o hmotnosti 16 065 kilogramů. Každý sud vážil přibližně až 63 kilogramů,“ uvedla zástupkyně skiareálu Zuzana Ondokuzmayis.
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Zprávy z firem
Za den na sjezdovce až 1590 korun. SkiResort Černá hora – Pec před zimou zvyšuje ceny celoresortových skipasů v průměru o osm procent, zároveň ale láká na výraznější slevy při včasném nákupu přes internet. Do zasněžování, úpravy tratí a techniky letos investoval 70 milionů korun. První lyžaře chce přivítat už 27. listopadu.
Pivo prověřilo lanovku před sezonou
Zátěžový test má ověřit fungování lanovky při zatížení odpovídajícím plnému obsazení. Nová Přehradní má první lyžaře svézt 12. prosince, kdy ve Špindlerově Mlýně začne zimní sezona. „Nová lanovka Přehradní je dalším důležitým krokem k propojení našich areálů. Bezpečnost je pro nás na prvním místě, proto před spuštěním prochází všemi předepsanými zkouškami,“ řekl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.
Lanovka je zároveň klíčovou částí rozsáhlého projektu propojení Medvědína a Svatého Petra. Už letos se lyžaři poprvé dostanou z Medvědína do Svatého Petra bez auta nebo skibusu. Z Medvědína sjedou po nové sjezdovce Lesní k terminálu P1 u Labské přehrady a odtud budou pokračovat lanovkou Přehradní na Hromovku a dál do Svatého Petra. Součástí nové trasy jsou také dva mosty, jeden přes Labe a druhý přes silnici do Vrchlabí.
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Lyžaři, kteří si v posledních třech sezonách koupili jednodenní nebo vícedenní skipas v systému Dolomiti Superski, mohou získat část peněz zpět. Italské konsorcium po vyšetřování antimonopolního úřadu nabídne zákazníkům kompenzace v celkové hodnotě 30 milionů eur.
Úplné propojení přijde o sezonu později
V opačném směru si ale budou muset lyžaři ještě počkat. Kompletní obousměrné spojení má být hotové pro sezonu 2027/2028, kdy z terminálu P1 povede desetimístná kabinová lanovka směrem na Medvědín. Celý projekt propojení obou částí areálu má vyjít na 1,2 miliardy korun.
Ceny jednodenních skipasů nakupovaných on-line mají být v nadcházející sezoně srovnatelné s minulým rokem. „V některých termínech může dojít k mírnému meziročnímu navýšení v nižších jednotkách procent, které je částečně vyváženo zvýhodněnými cenami v závěru sezony,“ uvedla Ondokuzmayis. Nejdražší bude lyžování tradičně během vánočních svátků, kdy je poptávka nejvyšší. Pevná cena skipasu na pokladně zůstává na 1990 korunách.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.