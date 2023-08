ÚOHS posuzuje převzetí úvěrů Hello bank! Českou spořitelnou

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) posuzuje převzetí spotřebitelských úvěrů Hello bank! Českou spořitelnou.

Reklama

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) posuzuje odkup spotřebitelského úvěrového portfolia Hello bank! Českou spořitelnou. Vyplývá to z oznámení zveřejněného na internetových stránkách ÚOHS. Na odkupu úvěrů se spořitelna dohodla s BNP Paribas Personal Finance na konci července. Hello bank! oznámila začátkem dubna rozhodnutí postupně pozastavit své bankovní aktivity v ČR.

Úvěrové portfolio

„K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít zejména v oblastech poskytování úvěrů soukromým osobám, poskytování spotřebitelských úvěrů a platebních karet,“ uvedl úřad.

Hello bank! přestala nabízet nové produkty. V Česku chce skončit Money Hello bank! jako pobočka zahraniční banky BNP Paribas Personal Finance přestává ode dneška na českém trhu poskytovat klientům veškeré nové produkty. V Česku postupně skončí. ČTK Přečíst článek

Transakce nezahrnuje depozitní produkty Hello bank!, smlouvy o běžných či spořicích účtech ani vklady vedené u Hello bank! tedy na Českou spořitelnu převedeny nebudou.

Klienti, kteří měli vklady v Hello bank!, obdrželi na jaře nabídku Komerční banky (KB), která zachová veškeré parametry jejich běžných a spořicích účtů. Generální ředitel Komerční banky koncem dubna řekl, že klienti Hello bank! budou moci služby KB využívat jak digitálně, tak v síti poboček KB.

Hello bank! působí na českém bankovním trhu od konce roku 2017, je českou pobočkou francouzské BNP Paribas Personal Finance. Firma tehdy po dvacetiletém působení na českém trhu pod názvem Cetelem změnila obchodní model a název, do listopadu 2017 poskytovala hlavně spotřebitelské úvěry.

Další akvizice spořitelny. Po Sberbance koupí i úvěrové aktivity Hello Bank! v Česku Zprávy z firem Česká spořitelna se dohodla s BNP Paribas Personal Finance na prodeji spotřebitelského úvěrového portfolia Hello bank!. Jeho hodnota činila koncem května 8,8 miliardy korun. Pro její klienty se zatím nic nemění, nadále splácejí své úvěry Hello bank!, uvedla spořitelna. ČTK Přečíst článek

Aktuální sazby letních spořicích účtů. Víme, kde vám dají nejlepší sazbu Money Sazby spořicích účtů v tuzemských bankách se v roce 2023 zatím hýbou jen mírně. Zatím stále tu je několik bank nabízejících šestiprocentní zhodnocení. Banky si ale postupně začínají hrát s podmínkami pro úročení. S nástupem léta se tak stále častěji objevují hry s termínem garance úrokové sazby. Podívejte se, které banky aktuálně nabízejí na spořicích účtech nejvyšší úrok. Věra Tůmová Přečíst článek